Hronika
Tinejdžeri izbodeni noževima: Četvrti slučaj u dve nedelje
Dva tinejdžera povređena su u subotu u napadu noževima u Mirijevu. Samo u poslednje dve nedelje zabeležena su još tri slična slučaja napada noževima, od kojih su dva bila kobna
Pojačana kontrola saobraćaja širom Srbije traje do nedelje u ponoć, a za šest dana otkriveno je više od 24.000 prekoračenja brzine. U Guči su svi vozači podvrgnuti alkotestu
Policija do 10. avgusta u ponoć sprovodi akciju pojačane kontrole saobraćaja usmerenu na otkrivanje i sankcionisanje prekršaja prekoračenja brzine.
Kako je za RTS rekao potpukovnik policije Dejan Stević, za šest dana je kontrolisano više od 38.000 vozača, otkriveno 24.000 nepropisnih brzina.
„Što se tiče ove same akcije, mi smo prisutni sa preko hiljadu policijskih službenika. Dakle, ona se završava večeras u ponoć. Mi smo za samo šest dana, dakle sumiramo još uvek današnji dan, imaćemo rezultate ujutru – kontrolisali preko 38.000 vozača“, kaže on.
I ono što nas posebno brine jeste da smo preko 2.600 nepropisnih brzina otkrili u zonama pešačkih prelaza, rekao je Stević.
„Pešaci su najranjivija kategorija učesnika u saobraćaju. Dakle, pešaci, oprez, vozači – nikako preko 30 km na čas u zonama pešačkog prelaza“, napominje potpukovnik Stević.
Guča hermetički zatvorena
Svi koji se upute u Guču moraju da shvate da je Guča hermetički zatvorena u užem i širem prstenu, rekao je Stević i objasnio šta to znači.
„To znači da niko ne može napustiti ovo mesto okupljanja, odnosno festivala, a da ne bude kroz levak alkotestiran. Mi smo za samo 12 sati u Guči imali 18.200 kontrola, od toga je 29 vozača iskuljčeno iz saobraćaja, 17 zbog uticaja alkohola, jedan vozač koji je bio pod dejstvom droge“, kaže Stević.
Potpukovnik Stević je rekao da se u Guči za par dana dogodila jedna saobraćajna nezgoda sa manjom materijalnom štetom.
Izvor: RTS
Veliki letnji popust na „Vreme“! Samo kliknite ovde, odaberite pretplatu i podržite redakciju u nezavisnom radu.
Dva tinejdžera povređena su u subotu u napadu noževima u Mirijevu. Samo u poslednje dve nedelje zabeležena su još tri slična slučaja napada noževima, od kojih su dva bila kobna
Avio-bomba iz Drugog svetskog rata uspešno je uklonjena sa gradilišta Beograda na vodi, a zatim i uništena u Deliblatskoj peščari
Posle Zrenjanina, Goblini su ostali i bez nastupa na „Gitarijadi“ u Zaječaru, a bend poručuje da razlog nije teško pogoditi. Otkazivanje dolazi u trenutku kada Goblini otvoreno kritikuju društvene prilike u zemlji
Nije tačno da penzije nikad nisu bile veće, kažu penzioneri Niša, i traže povećanje penzija od 60 odsto prosečne zarade. Kažu i da je njihov uticaj na političko odlučivanje marginalizovan
Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, Srbija je u poslednjih deset godina izgubila više od 660.000 stanovnika. Istovremeno, prosečna starost građana raste, a broj novorođenih beba opada, što ukazuje na ozbiljne demografske izazove
Kultura sećanja: 30 godina od pada KrajineMoj poslednji dan u Kninu Pretplati se
Arhiva nedeljnika Vreme obuhvata sva naša digitalna izdanja, još od samog početka našeg rada. Svi brojevi se mogu preuzeti u PDF format, kupovinom digitalnog izdanja, ili možete pročitati sve dostupne tekstove iz odabranog izdanja.Vidi sve