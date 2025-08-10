Pojačana kontrola saobraćaja širom Srbije traje do nedelje u ponoć, a za šest dana otkriveno je više od 24.000 prekoračenja brzine. U Guči su svi vozači podvrgnuti alkotestu

Policija do 10. avgusta u ponoć sprovodi akciju pojačane kontrole saobraćaja usmerenu na otkrivanje i sankcionisanje prekršaja prekoračenja brzine.

Kako je za RTS rekao potpukovnik policije Dejan Stević, za šest dana je kontrolisano više od 38.000 vozača, otkriveno 24.000 nepropisnih brzina.

„Što se tiče ove same akcije, mi smo prisutni sa preko hiljadu policijskih službenika. Dakle, ona se završava večeras u ponoć. Mi smo za samo šest dana, dakle sumiramo još uvek današnji dan, imaćemo rezultate ujutru – kontrolisali preko 38.000 vozača“, kaže on.

I ono što nas posebno brine jeste da smo preko 2.600 nepropisnih brzina otkrili u zonama pešačkih prelaza, rekao je Stević.

„Pešaci su najranjivija kategorija učesnika u saobraćaju. Dakle, pešaci, oprez, vozači – nikako preko 30 km na čas u zonama pešačkog prelaza“, napominje potpukovnik Stević.

Guča hermetički zatvorena

Svi koji se upute u Guču moraju da shvate da je Guča hermetički zatvorena u užem i širem prstenu, rekao je Stević i objasnio šta to znači.

„To znači da niko ne može napustiti ovo mesto okupljanja, odnosno festivala, a da ne bude kroz levak alkotestiran. Mi smo za samo 12 sati u Guči imali 18.200 kontrola, od toga je 29 vozača iskuljčeno iz saobraćaja, 17 zbog uticaja alkohola, jedan vozač koji je bio pod dejstvom droge“, kaže Stević.

Potpukovnik Stević je rekao da se u Guči za par dana dogodila jedna saobraćajna nezgoda sa manjom materijalnom štetom.

Izvor: RTS

