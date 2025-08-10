Demografija

08.avgust 2025. I.M.

Zašto Srbija godišnje gubi grad veličine Kikinde?

Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, Srbija je u poslednjih deset godina izgubila više od 660.000 stanovnika. Istovremeno, prosečna starost građana raste, a broj novorođenih beba opada, što ukazuje na ozbiljne demografske izazove