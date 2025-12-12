U Zemunskoj gimnaziji se u fiskulturnoj sali odvalio deo plafona, potvrdili su za „Vreme“ nastavnici ove škole i članovi Saveta roditelja. Savet roditelja izašao je sa dva glavna zahteva o informacijama o padu plafona

U padu plafona Zemunske gimanzije koji se desio pre par dana niko nije povređen, ali roditelji zahtevaju hitne dodatne informacije o padu.

Da se plafon urušio u Zemunskoj gimnaziji, najverovatnije u utorak 9. ili sredu 10. decembra, roditelji nisu saznali od uprave škole – već od sopstvene dece. Kako sa ovom informacijom niko od nadležnih nije izašao u javnost, ne zna se ni tačan datum nesreće, pa je jasno zašto roditelji nemaju poverenje u upravu škole.

„Savet roditelja zahteva od direktora da se odmah i bez odlaganja uputi hitan zahtev Sekretarijatu za obrzovanje i dečju zaštitu“, kažu za „Vreme“ iz Saveta. „Roditelji traže da se izvrši nadzor za proveru bezbednosti svih radova jer je uglavnom istekla garancija posle renoviranja 2021 i da obavesti školu o merama koje treba sa preduzme radi sprečavanja daljeg urušavanja.“

Zgrada je kompletno renovirana 2022. godine. Rekonstrukciju škole je 2020. velelepno najavio tadašnji gradonačelnik Beograda Zoran Radojičić, koji je najavio da je za nju opredeljeno 442 miliona dinara. Radovi su trajali čak 300 dana, o čemu je „Vreme“ već pisalo.

Ostavka prethodne direktorke

Valentina Vukmirović Stefanović bila je direktorka Zemunske gimnazije do ove školske godine, ali je zatim podnela ostavku na tu funkciju, preneli su mediji. Ona je dala otkaz i na mesto profesorke srpskog jezika i književnosti i najavila odlazak iz Zemunske gimnazije, a na njeno mesto postavljena je v.d.

Zemunska gimnazija bila je jedna od škola koja se isticala tokom blokada, a pretpostavlja se da je direktorka otišla u talasu otkaza ili pretnji otkazima protiv rukovodilaca čije su škole bile u blokadi.