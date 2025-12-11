Ako se zna da je interesovanje građana za aktivnosti vezane za administraciju uvek visoko na početku i pred kraj nekog takvog procesa, nameće se pitanje da li će sistem za onlajn legalizaciju objekata ponovo „pasti“ pred kraj roka.

Legalizacija objekata

11.decembar 2025. Bojan Bednar

Zašto je pao sistem za onlajn legalizaciju objekata

Ako se zna da je interesovanje građana za aktivnosti vezane za administraciju uvek visoko na početku i pred kraj nekog takvog procesa, nameće se pitanje da li će sistem za onlajn legalizaciju objekata ponovo „pasti“ pred kraj roka

Formalni gradonačelnik Beograda Aleksandar Šapić bavi se kružnim tokovima. Dok je grad u haosu, i sam Šapić hvata krug – može se videti jedino na vaterpolu.

Iz novog broja „Vremena“

10.decembar 2025. D. S.

Kružna kretanja građanina Šapića

Formalni gradonačelnik Beograda Aleksandar Šapić bavi se kružnim tokovima. Dok je grad u haosu, i sam Šapić hvata krug – može se videti jedino na vaterpolu

Planom se predviđa izrada idejnog rešenja, preciziranje prostorne, funkcionalne, infrastrukturne i saobraćajne organizacije

Čukarica

10.decembar 2025. B. B.

Izrada Prostornog plana područja posebne namene

Planom se predviđa izrada idejnog rešenja, preciziranje prostorne, funkcionalne, infrastrukturne i saobraćajne organizacije ovog područja, kao i priprema neophodnih podloga i dokumenata za postupke pred nadležnim organima