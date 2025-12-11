U Zemunskoj gimnaziji se u fiskulturnoj sali odvalio deo plafona, potvrdili su za „Vreme“ nastavnici ove škole i članovi Saveta roditelja. Niko nije povređen, ali zabrinjava činjenica da je zgrada kompletno renovinara 2022. godine

Da se plafon urušio u Zemunskoj gimnaziji, najverovatnije u utorak 9. ili sredu 10. decembra, roditelji nisu saznali od uprave škole – već od sopstvene dece. Kako sa ovom informacijom niko od nadležnih nije izašao u javnost, ne zna se ni tačan datum nesreće.

„Dete mi je došlo iz škole i reklo da nemaju fizičko i da je sala zatvorena jer je pao deo plafona, a delovi se i dalje odvajaju“, kaže za „Vreme“ članica Saveta roditelja. „Ovu informaciju nam je potvrdio i predsednik Saveta, a tek naknadno imamo sednicu kako bismo videli o čemu se radi i dobili više tehničkih detalja. Svi nas uveravaju da je sala zaključana i da se u nju ne može ući, pa barem ne strahujemo da će se neko povrediti naknadno.“

Roditelji su se, dodaje, prilično uznemirili, a očekuju da sednici prisustvuje i v.d. direktorka Teodora Toleva Vitomir, kako bi dobili više detalja i saznali koliko će dugo ovaj deo zgrade biti zatvoren.

Kompletno renovirana pre tri godine

Da se deo plafona urušio, potvrđuje i jedna od nastavnica škole koja kaže da ni samo školsko osoblje do četvrtka, 11. decembra nije znalo da je došlo do obrušavanja. Saznala je od novinara „Vremena“ pa je informaciju zatim otišla da proveri.

Zgrada je kompletno renovirana 2022. godine. Rekonstrukciju škole je 2020. velelepno najavio tadašnji gradonačelnik Beograda Zoran Radojičić, koji je najavio da je za nju opredeljeno 442 miliona dinara. Radovi su trajali čak 300 dana.

Gradonačelnik je tada kazao da gimnazija pre toga, za 140 godina postojanja, nijednom nije bila rekonstruisana.

Ostavka prethodne direktorke

Valentina Vukmirović Stefanović bila je direktorka Zemunske gimnazije do ove školske godine, ali je zatim podnela ostavku na tu funkciju, preneli su mediji. Ona je dala otkaz i na mesto profesorke srpskog jezika i književnosti i najavila odlazak iz Zemunske gimnazije, a na njeno mesto postavljena je v.d.

Zemunska gimnazija bila je jedna od škola koja se isticala tokom blokada, a pretpostavlja se da je direktorka otišla u talasu otkaza ili pretnji otkazima protiv rukovodilaca onih škola u kojima su prethodne školske godine postojale blokade. Njih su gotovo po pravilu zamenili kadrovi odani režimu.