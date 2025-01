Sedam je godina od brutalnog ubistva Olivera Ivanovića, ekonomiste i opozicionog političara sa Kosova. On je hicima iz vatrenog oružja iz kola u pokretu ubijen ispred sedišta te stranke u severnom delu Kosovske Mitrovice.

I nakon nekoliko istraga, što kosovskih što srpskih i brojnih izjava političara, ne zna se ko je naručio ubistvo. Porodica Olivera Ivanovića i oni koji su voleli kažu da su „iznevereni“.

„Nisam očekivao da ću sve ovo morati da doživivim. Ipak, ovaj deo da se ništa i niko nije priveo pravdi… Od Prištine i nisam toliko očekivao, ali od Beograda sam očekivao mnogo više, ali to se ne dešava“, rekao je u emisiji Njuznajt na N1 Oliverov sin Nikola Ivanović.

On navodi da u Prištini postoje presude pomagačima za ubistvo njegovog oca, ali navodi, da još uvek nema nemamo imena ljudi kojima su oni pomagali.

I dok se u Prištini nešto, kako navodi, „bez velike volje i radi, proces zbog ubistva Olivera Ivanovića u Beogradu ne postoji“.

„U Prištini sam imao priliku da budem u sudnici. Sve je to bilo veoma haotično. Bilo je svedoka koji su trebali da budu zaštićeni, ali je očigledno njihovo tužilaštvo bušno i svedoci nisu ostali anonimni. Ceo taj proces u Prištini se zasnivao na ta četiri svedoka kada je počeo, a na kraju nisu imali više ni jednog“, navodi Nikola Ivanović.

Kaže i da je za sedam godina, koliko je trajao suđenje u Prištini, jedino dokazano da su četvorica muškaraca pomagala u ubistvu.

„Dokazano je samo to“, dodao je Nikola Ivanović.

Na pitanje da li ga je neko od srpskih zvaničnika kontaktirao od ubistva njegovog oca kaže:

„Nikada niko. Ja nemam objašnjenje za to. Veoma je nerazumljivo jer govore o njemu kao o prijatelju. Ja ne verujem da u mojoj zemlji ne postoji ni zrno pravde, teško je. Mislim da je neposredno posle ubistva moj stric imao neki kontakt, ali to je bilo jednom ili dva puta, i to u prva dva, tri meseca posle ubistva. I od tada do danas – ništa“, navodi Nikola.

Kaže da često odlazi na Kosovo jer mu tamo živi i majka, ali i da svaki put kad vidi da se ljudi osećaju iznevereno.

Sedam godina i od spota na Pinku

Predstavnik pokreta „Kreni – Promeni“ Savo Manojlović je rekao da je prošlo sedam godina od kada je na televiziji Pink emitovan spot kojim je, kako ističe, proganjan bivši političar i lider kosovskih Srba.

Manojlović je na društvenoj mreži Iks postavio pitanje „ko je naručio spot na kome se crta meta na čelo Ivanoviću“.

Podseća da je tri meseca nakon emitovanja spota, Ivanović ubijen.

„Iako je javno obećao u televizijskom duelu, (vlasnik Pinka) Željko Mitrović još uvek nije otkrio ko je naručio ovaj spot i učestvovao u kršenju zakona“, napisao je Manojlović.

Objavio je i video snimak na Instagramu sa televizijskog duela sa Mitrovićem na Radio televiziji Vojvodine kada je, kako je navedeno, nakon više pitanja od strane voditeljke emisje Ljubice Gojgić, i njega Mitrović obećao da će proveriti i otkriti ko je naručio spot kojim je progranjan Ivanović, dodaje se.

Na društvenim mrežama, mnogi građani Srbije, ali i Kosova su postavili fotografije Ivanovića, ali su se i brojni setili – da ubice nisu pronađene.

„Za dve nedelje“, za mesec… dva… godinu…

Sedam je godina od tog utorka, 16.januara 2018.

Maske su odavno pale.

Ogolila istina, mnogima prepoznata već prvog časa.

Formalne, još nema.

ĆUTE!

I bolje da ćute!

Neka ti ime časno u usta ne uzimaju.

⬇️ pic.twitter.com/uRUdW0y7dK — Nataša Ivanović Ilić (@kokicanatasa) January 15, 2025

i dalje nakon 7 godina ne znamo ko je ubio OLIVERA?

kriminalni kartel na vlasti stiti! i krije ubice!!

KO JE UBIO OLIVERA IVANOVICA?!

💔🖤💔 pic.twitter.com/eta6OhXqHX — Milanova ⚖☀ (@BJUK007) January 16, 2025

Kako je govorio Oliver

U intervjuu za „Vreme“ koji je objavljen 27. septembra 2017. je na pitanje Dejana Anastasijevića šta se promenilo na severu Kosova nakon što je posle tri i po godine pušten iz zatvora odgovorio:

„Situacija se promenila na gore. Neverovatan je osećaj ugroženosti, straha kod naroda. Od stotinak ljudi sa kojima sam razgovarao tokom prvih par nedelja na slobodi, nema nijednog koji u prvih par rečenica nije postavio pitanje bezbednosti. Da se odmah razumemo: ti ljudi se ne boje Albanaca nego Srba, lokalnih kabadahija i kriminalaca koji se voze u džipovima bez tablica. Droga se prodaje na svakom ćošku, svaki roditelj strepi zbog toga. Bilo je toga i ranije, ali ne u ovolikoj meri i nisu se ti ljudi ponašali bahato kao sada. Policija sve to gleda i ne reaguje, pa se građani osećaju nezaštićeno, iako su u kosovskoj policiji na severu sve naši ljudi, Srbi. Neki od njih su iskusni policajci koji su ranije radili za MUP Srbije, ali ni oni ne rade ništa.“

I nastavlja: „Ilustracije radi, u poslednjih par godina u Mitrovici smo imali preko pedeset slučajeva paljenja automobila, bacanja ručnih bombi i dva nerazjašnjena ubistva. Sve se to dešava na teritoriji od dva i po kvadratna kilometra, koja je potpuno pokrivena sigurnosnim kamerama. Očigledno je da se policija boji da se ne zameri počiniocima, ili su počinioci uvezani sa bezbednosnim strukturama. Neki kažu da je policija prosto nesposobna, ali teško mi je da poverujem u to. Mislim, jesu oni nesposobni, ali ne baš toliko.“

