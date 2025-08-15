Zbog izgradnje obilaznice od 30 miliona evra, Užice je ostalo bez većeg dela Zelene staze za pešake, jedne od svojih najvećih turističkih i rekreativnih atrakcija. Nezvanično, iz gradske uprave poručuju da šetači i biciklisti u kanjon Đetinje neće moći da se vrate još nekoliko godina

Godinu dana je prošlo od kako je oko 50.000 Užičana ostalo bez većeg dela jedine pešačke staze u ovom gradu, ako se izuzme ona koja vodi kraj gradskog keja. Takozvana Zelena staza, duga gotovo osam kilometara, zatvorena je prošlog leta na, kako je tada najavljeno, mesec i po.

Više od godinu dana kasnije, na ulazu u jedan od tunela ove staze i dalje stoje rešetke sa natpisima: „Upozorenje“ i „Miniranje u toku“. Gradska vlast i dalje ne zna tačan odgovor na pitanje kada će staza ponovo biti upotrebljiva, a opozicioni odbornici upozoravaju da bi radovi zbog kojih je staza zatvorena mogli trajno da devastiraju kanjon reke Đetinje, inače zaštićeno prirodno područje.

Sve to zbog obilaznice vredne 30 miliona evra koja se gradi oko grada, a koju državna i gradska vlast godinama najavljuju. Rok završetka radova i dalje je nepoznat, pa se, zvanično, ne zna ni kada će Užičani ponovo moći da koriste Zelenu stazu, inače stazu kojom je pre tačno sto godina počeo da saobraća čuveni voz „Ćira“.

Nezvanično, u pitanju su godine, kažu za „Vreme“ iz gradske uprave.

„Meni je izuzetno žao, ali zatvaranje Zelene staze verovatno će da potraje do izgradnje celog projekta, odnosno cele obilaznice oko Užica“, kaže pomoćnik gradonačelnice Užica Predrag Gavović.

Dugo obećavana obilaznica

No, vratimo se nekoliko koraka unazad.

Bio je mart 2022. godine kada je tadašnji ministar građevinarstva Tomislav Momirović u Užicu sa predstavnicima kineske kompanije „Power Construction Corporation of China Limited“ potpisao ugovor o projektovanju i izgradnji obilaznice oko tog grada, u vrednosti od 29,8 miliona evra.

„Obilaznica će biti duga nešto manje od pet kilometara, imaće četiri mosta, od kojih je najveći most na Ðetinji koji će imati 250 metara, izuzetno je zahtevna iz tehničkog ugla za gradnju, ali mi jednostavno moramo da izgradimo ovu obilaznicu“, rekao je tada Momirović, uz obećanje da će radovi biti završeni za dve godine.

IMG_6610_copy Foto: Tijana Stanić

Rok o kome je vlast prvobitno pričala uveliko je probijen. U međuvremenu je dva puta promenjen resorni ministar, a radovi na obilaznici na koju se čeka decenijama nikako da se ubrzaju. Sve do prošlog jula, kada je zbog izgradnje pristupnog puta obilaznici zatvorena pešačka staza kroz kanjon Đetinje.

„Obzirom da se radi o bezbednosti korisnika staze koja prolazi kroz klisuru, odnosno, kanjon Đetinje, i da naši sugrađani intenzivno i u velikom broju koriste tu stazu, Grad Užice i izvođač radova su odlučili da zbog bezbednosti korisnika staze zatvorimo jedan deo te staze, od tunela broj 14, kod Velike brane do tunela 15, u dužini nekih 300, 400 metara. Ta staza će biti potpuno zatvorena fizički“, kazao je tada Predrag Gavović.

Tako je pešačka staza prošlog leta zatvorena. Pregrađivanjem tunela 14 građanima je ostao na raspolaganju oko kilometar i po staze iz pravca Užica. Više od šest kilometara, koji kroz klisuru Đetinje vode ka Velikoj brani, Staparskoj banji i jezeru Vrutci, od tada je potpuno neprohodno.

Produžavanje rokova

Po isteku svih rokova, zabrana kretanja nije uklonjena, a lokalna samouprava i Turistička organizacija Užica povremeno saopštavaju da je kretanje klisurom Đetinje opasno i zabranjeno zbog pojave odrona i miniranja.

Zvaničnog saopštenja o trajnoj zabrani korišćenja staze i dalje nema. Pomoćnik gradonačelnice Užica za „Vreme“ kaže da je razlog za to dogovor da se građevinske dozvole za projekat obilaznice izdaju sukcesivno, odnosno parcijalno za sve elemente buduće saobraćajnice i za most preko Đetinje.

„Izvođač radova nam se prošlog leta obratio da za mesec, mesec i po dana zatvorimo Zelenu stazu iz bezbednosnih razloga, jer je trebalo da bude miniranja. Međutim, oni nisu mogli da izvedu radove po takvom projektu, već su morali da seku ogromnu stenu, odnosno brdo. Izvršeno je preprojektovanje, pa je produžen rok izvođaču radova da za dodatnih tri meseca završi te radove. Oni su i završeni u tom roku. Očišćena je Zelena staza jer su zbog radova na nju pale velike stenske mase, ali nije završena sanacija postojećeg. Ispostavilo da će se zbog izgradnje te obilaznice dešavati mnogo stvari, pa smo se dogovorili da će na svaka tri meseca Grad Užice dati saglasnost na zatvaranje prostora između tunela 14 i 15“, priča za „Vreme“ Gavović.

Izvođač radova trenutno ima pet izdatih građevinskih dozvola za celo područje.

„Radi se revizija glavnog projekta mosta. Kad se dobije revizija, radiće se i projekat za izvođenje, ja očekujem da će se to desiti u roku od 2-3 meseca. Onda će izvođač radova moći da počne sa izgradnjom mosta koji je prilično zahtevan“.

Gavović dodaje da će izgradnja mosta „trajati najmanje 30 meseci“.

„Još nismo zvanično izdali saopštenje da trajno zatvaramo stazu do završetka projekta, ali čim se dobije građevinska dozvola i projekat za izvođenje radova za most, moraćemo da trajno zatvorimo stazu“, ističe sagovornik „Vremena“.

Prema njegovim proračunima, to bi značilo da će, vrlo moguće, Zelena staza za pešake i bicikliste biti otvorena u avgustu ili septembru 2028. godine.

Ponuđena alterntivna rešenja

Pomoćnik gradonačelnice Užica ističe i da je gradska vlast pokušala da ponudi alternativna rešenja kako bi građani mogli da koriste Zelenu stazu.

„Pokušavali smo da sa Ministarstvom rešimo problem između ta dva tunela. Ja sam još prošle godine predlagao da napravimo jednu vrstu betonske galerije, praktično tunel između dva tunela, koji bi u potpunosti zaštitio korisnike staze, a da radovi mogu nesmetano da se odvijaju“, navodi Gavović.

Međutim, to je „možda moglo da prođe u trenutku kad smo se dogovarali, a to je leto prošle godine“.

IMG_0305 Foto: Tijana Stanić

„Zbog dešavanja u Srbiji kasnijih meseci je briga o bezbednosti, sa razlogom, dodatno povećana. Sad niko ne želi da da saglasnost da će ta galerija biti sto posto bezbedna za one koji je koriste“, kaže naš sagovornik.

Dodaje i da je zatvaranje Zelene staze uticalo na posetu turističkim atrakcijama u Užicu.

„Pre dve godine smo uveli električni vozić koji vozi tom stazom, a pre četiri godine je otvoren ‘StaPark’, replika neolitskog naselja. To je sad prilično neposećeno. Organizujemo neke ture preko Turističke organizacije Užice, ali to, nažalost, nije na nivou na kom je bilo ranije“.

Optužbe za devastaciju prirode

Klisura reke Đetinje je pre dve godine zaštićena kao predeo izuzetnih odlika. Odatle i prigovori iz redova užičke opozicije i pojedinih aktivističkih grupa da miniranje u tom delu preti da trajno uništi životnu sredinu.

„Pre sto godina Užice je imalo prugu koja nas je povezala sa Evropom i čuvenog ‘Ćiru’ kojim su ljudi putovali. Pruga odavno nije u uptrebi, ali iza Ćire je ostala prekrasna staza, nekadašnja trasa pruge kroz tunele, kanjon reke Đetinje koja prolazi pored plaže u dužini od 8 km do brane na Vrutcima. Ceo taj kraj je jadan on najvećih turističko-rekreativnih potencijala Užica“, piše u saopštenju užičkog odbora Stranke slobode i pravde iz juna ove godine.

Ova stranka navodi da je danas „staza zatrpana stenama i kamenjem od miniranja, tuneli su zatpani, plaže i uvale ne postoje, reka je puna mulja i otpada, a Užice je posle sto godina ponovo ‘odsečeno od Evrope’“.

„U takvim uslovima, naprednjačka vlast ni ne spominje ovaj jubilej jer, da su se oni pitali, nikad nikakav voz ne bi ni stigao do Užica, jer su oni sposobni samo da unište sve čega se dokopaju i to dokazuju otkako su došli na vlast svakim svojim potezom“, kažu iz SSP-a.

Pomoćnik gradonačelnice Užica, međutim, tvrdi da se „ceo kanjon održava kao da je staza u funkciji“.

„Svake godine radimo skidanje opasnih stena da se što bezbednije uđe u sezonu. I ove godine smo to uradili. Svake godine kosimo, čistimo granje, okresujemo i bez toga ne počinjemo sezonu“.

Dodaje da su iz Zavoda za zaštitu prirode „po prigovoru određenih udruženja i opozicije bili na licu mesta i konstatovali da je sve u redu“.

„Jedino što meni smeta, a siguran sam i gradskom rukovodstvu i svim građanima, jeste što deo minirane stenske mase upada u Veliku branu. Nemoguće je da se to ne desi, ali je izvođač radova dužan da po završetku svih radova potpuno očisti Veliku branu od svih onih materijala koji su tu upali za vreme izvođenja radova“, zaključuje Gavović.

Šta rade građani?

Tako će naredne tri godine građani Užica na raspolaganju imati samo onaj kilometar i po puta koji se završava kod tunela 14.

„Ranije sam išla svaki drugi dan oko 3-4 kilometra, a ponekad bih otišla i do Staparske banje, to je bila baš lepa šetnja. Pritom je bilo idealno za vožnju bicikla, pošto je moglo i do Staparske banje i posle dalje do Vrutaka. Sad nema poente ni ići biciklom, jer bi prešao stazu za pet minuta“, priča za „Vreme“studentkinja iz Užica Jana.

Njena šetnja se već godinu dana završava kod 14. tunela.

„Zato i idem ređe jer mi je muka od istog prizora non-stop. Inače mi je to bilo baš opuštajuće i lep deo dana bi mi otišao na tu šetnju. Sad je trasa jednostavno prekratka, a za bicikliste maltene neupotrebljiva“, zaključuje naša sagovornica.

