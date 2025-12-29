Kroz umor, žuljeve i lična iskustva sukoba sa policijom, novinarka snima ne samo protest, već i maraton ljudskosti i upornog traganja za odgovorima koje vlast odbija da da. Ovo je duboko ličan narativ o građanskom angažmanu i ceni istine

U petak 1. novembra 2024. u 11 sati i 52 minuta na okupljene ispod nadstrešnice Železničke stanice u Novom Sadu pao je beton teži od 300 tona. Stradalo je 16 ljudi. Najmlađe žrtve imale su šest i deset godina. Za ovu tragediju još uvek niko nije odgovarao.

Godinu dana nakon smrtonosnog urušavanja nadstrešnice, novinarka Katarina Stevanović ponovo je pratila kolonu studenata koji su pešice prešli 80 kilometara do mesta tragedije. Ovo je priča o putu koji je više od fizičkog napora, ali i priča i o novinarima i novinarkama koji su poslednjih godinu dana izloženi napadima od strane vlasti i policije samo zato što profesionalno i savesno obavljaju svoj posao.

Epizoda „106.000 koraka do Novog Sada“ deo je serijala „Naša posla“, narativnih podkasta o ljudima, zajednicama i svakodnevici koja nas oblikuje.

Autorka: Jasmina Lazić

Produkcija: VisionsHQ

