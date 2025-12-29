Beograd
Javni akvarijum Beograda je na ivici opstanka
Rezerve hrane su pri kraju, finansijskih sredstava takođe, zbog čega je Javni akvarijum i tropikarijum Beograda na ivici opstanka
Kroz umor, žuljeve i lična iskustva sukoba sa policijom, novinarka snima ne samo protest, već i maraton ljudskosti i upornog traganja za odgovorima koje vlast odbija da da. Ovo je duboko ličan narativ o građanskom angažmanu i ceni istine
U petak 1. novembra 2024. u 11 sati i 52 minuta na okupljene ispod nadstrešnice Železničke stanice u Novom Sadu pao je beton teži od 300 tona. Stradalo je 16 ljudi. Najmlađe žrtve imale su šest i deset godina. Za ovu tragediju još uvek niko nije odgovarao.
Godinu dana nakon smrtonosnog urušavanja nadstrešnice, novinarka Katarina Stevanović ponovo je pratila kolonu studenata koji su pešice prešli 80 kilometara do mesta tragedije. Ovo je priča o putu koji je više od fizičkog napora, ali i priča i o novinarima i novinarkama koji su poslednjih godinu dana izloženi napadima od strane vlasti i policije samo zato što profesionalno i savesno obavljaju svoj posao.
Epizoda „106.000 koraka do Novog Sada“ deo je serijala „Naša posla“, narativnih podkasta o ljudima, zajednicama i svakodnevici koja nas oblikuje.
Autorka: Jasmina Lazić
Produkcija: VisionsHQ
Neformalna grupa sudija i tužilaca „Odbrana struke“, obratila se evropskim institucijama zbog političkih pritisaka i niza drugih problema koje, kako tvrde, ima pravosuđe
Zlatibor, Kopaonik, Vrnjačka banja – sve će da trešti od koncerata i njihovih cena tokom novogodišnje, a Čačak se odlučio za nešto zaista nezaboravno
U centru Beograda nema dočeka Nove godine, objavio je nedavno gradonačelnik Šapić. Međutim, sad se čini da će ga ipak biti, ali na teritoriji Ćacilenda
Promet stanova ove jeseni veći je za 11,4 odsto nego prošle
