General Mojsilović: Dok je ovakve vojske, Srbija je bezbedna
„Kritike da se vojnom paradom zastrašuju građani i preti susedima su manipulacija“, kaže načelnik Generalštaba Vojske Srbije general Milan Mojsilović
„Pozivamo na prvom mestu predsednika države, ali i ostale nosioce javnih funkcija, da javno osude negativne kampanje i hajke koje sprovode tabloidi protiv ljudi“, poručio je ANEM
Profesoru Filozofskog fakulteta u Novom Sadu Dinku Gruhonjiću upućena je nova pretnja, ovog puta u vidu pisma koje je stiglo na adresu fakulteta, a potpisano je sa: „Pozdrav od Ratka Mladića“, saopštila je Asocijacija nezavisnih elektronskih medija ANEM.
Ta asocijacija zatražila je hitnu reakciju nadležnih.
„Začepi ta ustaška usta da ne bude kasno!“, navedeno je u pismu koje obiluje uvredama i pretnjama, saopštio je ANEM.
Asocijacija je pozvala nadležne da bez odlaganja istraže novi slučaj nedopustivih i ozbiljnih pretnji Gruhonjiću, identifikuju počinioce u najkraćem mogućem roku i podignu optužnice.
„Ponovo naglašavamo da nekažnjivost napada na novinare, posebno na one koji su poput Gruhonjića najčešća meta pretnji, uvreda i napada – ohrabruje napadače da nastave sa napadima jer znaju da neće biti procesuirani“, naveo je ANEM.
Navedeno je da je Gruhonjić česta meta pretnji i da su najnovije prijavljene samo dan ranije.
Napominjući da ne treba zanemariti ni činjenicu da je Gruhonjić često predmet targetiranja i kampanja koje protiv njega vode provladini tabloidi, ANEM je ukazao da je poslednjim pretnjama prethodilo nekoliko tekstova objavljenih početkom septembra u tabloidima povodom Gruhonjićevog gostovanja u Hrvatskoj da ide navodno da „pljuje po Srbiji“ i da je „srbomrzitelj“.
Osim medijа Gruhonjić je svakodnevno i bez bilo kakvih dokaza prozivan i lažno optuživan i od predstavnika vlasti, koji sa govornica na mitinzima, u intervjuima na javnim servisima i putem hajki u tabloidima nastoje da ga povežu sa studentskim protestima i pitanjem statusa Vojvodine.
Apelujući na predstavnike vlasti da momentalno prestanu targetiranje i negativnu kampanju protiv Gruhonjića i drugih neistomišljenika, ANEM je naglasio da takve zapaljive izjave mogu imati opasne posledice po bezbednost tih osoba i njihovih porodica.
„Predstavnici vlasti moraju biti svesni odgovornosti za svaku izgovorenu reč u javnosti“, naglasio je ANEM.
„Pozivamo na prvom mestu predsednika države, ali i ostale nosioce javnih funkcija, da javno osude negativne kampanje i hajke koje sprovode tabloidi protiv ljudi, nepoštovanje profesionalnih i etičkih standarda novinarstva i da im ne daju legitimitet u vidu ekskluzivnih gostovanja, intervjua i davanja izjava“, poručio je ANEM.
„Treba imati u vidu da Srbija ima na stotine hiljada traktora. To što će se pojaviti nebitno je, da ne licitiramo 20, 50, 100 ili 200 - to ne znači da je loša situacija“, ocenio je Glamočić
Na teritoriji Srbije biće nestabilno sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom
Jovana Ružičić iz Centra za mame kaže da od majki čuju da su zadovoljne što Alimentacioni fond postoji i da imaju to kao jedan vid sistemske podrške na koju mogu da se oslone
Burno je ponovo na Vazduhoplovnoj akademiji, a zaposleni i roditelji sada tvrde da ta srednja škola služi kao paravan za izvlačenje milionskih sredstava iz evropskih fondova
