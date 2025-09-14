„Pozivamo na prvom mestu predsednika države, ali i ostale nosioce javnih funkcija, da javno osude negativne kampanje i hajke koje sprovode tabloidi protiv ljudi“, poručio je ANEM

Profesoru Filozofskog fakulteta u Novom Sadu Dinku Gruhonjiću upućena je nova pretnja, ovog puta u vidu pisma koje je stiglo na adresu fakulteta, a potpisano je sa: „Pozdrav od Ratka Mladića“, saopštila je Asocijacija nezavisnih elektronskih medija ANEM.

Ta asocijacija zatražila je hitnu reakciju nadležnih.

„Začepi ta ustaška usta da ne bude kasno!“, navedeno je u pismu koje obiluje uvredama i pretnjama, saopštio je ANEM.

Asocijacija je pozvala nadležne da bez odlaganja istraže novi slučaj nedopustivih i ozbiljnih pretnji Gruhonjiću, identifikuju počinioce u najkraćem mogućem roku i podignu optužnice.

„Ponovo naglašavamo da nekažnjivost napada na novinare, posebno na one koji su poput Gruhonjića najčešća meta pretnji, uvreda i napada – ohrabruje napadače da nastave sa napadima jer znaju da neće biti procesuirani“, naveo je ANEM.

Navedeno je da je Gruhonjić česta meta pretnji i da su najnovije prijavljene samo dan ranije.

Napominjući da ne treba zanemariti ni činjenicu da je Gruhonjić često predmet targetiranja i kampanja koje protiv njega vode provladini tabloidi, ANEM je ukazao da je poslednjim pretnjama prethodilo nekoliko tekstova objavljenih početkom septembra u tabloidima povodom Gruhonjićevog gostovanja u Hrvatskoj da ide navodno da „pljuje po Srbiji“ i da je „srbomrzitelj“.

Osim medijа Gruhonjić je svakodnevno i bez bilo kakvih dokaza prozivan i lažno optuživan i od predstavnika vlasti, koji sa govornica na mitinzima, u intervjuima na javnim servisima i putem hajki u tabloidima nastoje da ga povežu sa studentskim protestima i pitanjem statusa Vojvodine.

Apelujući na predstavnike vlasti da momentalno prestanu targetiranje i negativnu kampanju protiv Gruhonjića i drugih neistomišljenika, ANEM je naglasio da takve zapaljive izjave mogu imati opasne posledice po bezbednost tih osoba i njihovih porodica.

„Predstavnici vlasti moraju biti svesni odgovornosti za svaku izgovorenu reč u javnosti“, naglasio je ANEM.

„Pozivamo na prvom mestu predsednika države, ali i ostale nosioce javnih funkcija, da javno osude negativne kampanje i hajke koje sprovode tabloidi protiv ljudi, nepoštovanje profesionalnih i etičkih standarda novinarstva i da im ne daju legitimitet u vidu ekskluzivnih gostovanja, intervjua i davanja izjava“, poručio je ANEM.

Izvor: FoNet