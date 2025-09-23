Direktorka Valjevske gimnazije nije ni mesec dana izdržala, a već je suspendovana zbog nasilja nad učenicom. I ostali naprednjaci već su krenuli da prave džumbus po školama

V. d. direktorka Valjevske gimnazije Mila Ilčić suspendovana je sa te funkcije, preneo je „Danas“, iako je na ovu funkciju dovedena pre samo mesec dana. Takvu odluku doneo je Školski odbor nakon što je do njih stigao izveštaj Tima za zaštitu od diskriminacije i nasilja, u kome piše da postoji sumnja da je direktorka izvršila verbalno nasilje nad jednom učenicom gimnazije. Sve zbog objava na Instagram stranici učenika Valjevske gimnazije, koje joj se nisu svidele.

I drugi naprednjački direktori iskoristili su već prvi mesec rada da uvedu potpuno nova pravila u škole. Sve kako bi, deluje, uveli razdor i nemir među kolektivom koji se drznuo da štrajkuje prošlog polugodišta.

Ugrožena i zastrašena učenica

Prema saznanjima „Danasa“, imenovana je komisija koja će sprovoditi disciplinski postupak, a suspenzija traje do njegovog okončanja.

Direktorka je, kažu učenici Valjevske gimnazije u saopštenju na društvenim mrežama, „prema jednoj učenici nastupila iz pozicije autoriteta i moći i učinila da se ona oseća ugroženo i zastrašeno, do te mere da joj je bila potrebna pravna pomoć“.

Opšti haos

I drugi direktori po školama koji su preuzeli funkcije, i to po pravilu u onim školama u kojima su bile blokade prošlog polugodišta, uveli su samo njima poznata i logična nova pravila i mere.

„Nova direktorka je izjavila da je uopšte ne interesuje organizacija nastavnika i učenika“, priča jedna nastavnica za „Vreme“. „Čim je došla, objavila je da će se ona baviti isključivo popravkom škole, kako bi škola lepše izgledala, a da se mi sami organizujemo kako ćemo da radimo. Možete da zamislite kako izgleda samoogranizovanje 60 ljudi. Nastao je opšti haos i oni koji su bili u okej odnosima, sada su se pokarambasili. Možda su oni baš to i hteli.“

Upravo je u ovoj školi kolektiv bio dosta složan kada su se blokade odvijale, ali među nastavnicima jednostavno ima različitih ljudi. Tako, kada se direktorka izmakla i saopštila da ne želi da radi svoj posao i organizuje kolektiv, svi su međusobno počeli da se glože.

„Ne znam da li su oni preglupi ili prepametni, da li ih mrzi da rade ili su nam jednostavno uvalili kosku i pustili nas da se međusobno toliko zavadimo da nikakva nova ogranizacija neće biti moguća, a pogotovo neki protest“, dodaje.

Da se zadovolji forma – ostalo je nevažno

Nova direktorka jedne druge, osnovne škole u Beogradu uvela je, čim je došla, sedmi čas. Tako brojna deca ne mogu da stignu na vannastavne aktivnosti, poput sporta ili stranog jezika, jer im škola traje – do osam uveče, a dok dođu kući to je već pola devet.

Roditelji su se bunili, jer brojne škole plivanja, košarke i sličnih sportova, pogotovo za učenike viših razreda koji su već ozbiljnije krenuli da treniraju, počinju od osam uveče. Ali, direktorku to ne zanima, odlučila je tako da bi zadovoljila to neko formalno pravilo da mora da postoji čas odeljenske nastave svake nedelje.

Do sada je taj čas održavan kao predčas ili kao deo nekog drugog časa, da se učenici, a i nastavnici, ne bi dodatno opterećivali. Nekada, kada ima problema, odeljenske starešine bi uložile i više vremena nego što je taj jedan čas nedeljno, ali nekada jednostavno nema potrebe za tim. Ipak, novoj direktorki je forma presudna, da bi Ministarstvu mogla da podnese uredne papire, a vreme dece je ne interesuje mnogo.