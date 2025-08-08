Gradsko saobraćajno preduzeće (GSP) Beograd najavilo je da će tokom avgusta raspisati novi tender za nabavku autobusa na gas. Razlog za raspisivanje ove javne nabavke je činjenica da je prethodna poništena, i to jer su dve firme podnele žalbu. GSP će obema firmama morati da plati po 120.000 dinara

Javna nabavka za kupovinu novih 130 zglobnih autobusa na gas koju je raspisao GSP, procenjene vrednosti sedam milijardi dinara, poništena je, saopštio je sindikat Centar – GSP.

Tender je poništen nakon odluke Republičke komisije za zaštitu prava. Ova komisija odlučivala je o žalbama koje su podnele dve firme, a koje su tvrdile da u postupku nabavke postoje nepravilnosti. Komisija je usvojila obe žalbe, piše Dunja Marić za Novu ekonomiju.

Kompanije koje su podnele žalbu su „E-buses“ i „SDT Group“. Zbog toga što je komisija procenila da su njihove žalbe osnovane, GSP obema firmama mora da isplati po 120.000 dinara, kao naknadu troškova u postupku zaštite prava.

GSP naknadno menjao uslove nabavke

Kako se navodi u obrazloženju, GSP je nabavku raspisao 8. februara, ali je konačna sadržina dokumentacije objavljena tek 17. maja. Naime, ključni uslov je promenjen, a upravo su se na to žalile zainteresovane kompanije. One su, kako se navodi, smatrale da je GSP izvršio „nedozvoljenu izmenu” predmeta nabavke.

„Podnosioci zahteva su ukazali da je kao predmet javne nabavke prvobitno bila određena kupovina zglobnih autobusa putem finansijskog lizinga, da bi naknadno, nakon što je prošlo tri meseca od objavljivanja javnog poziva, bila izvršena izmena konkursne dokumentacije prema kojoj predmet javne nabavke predstavlja ‘kupovina zglobnih autobusa putem kredita’. Podnosilac zahteva SDT Group je ukazao da su privredni subjekti tri meseca pripremali ponudu u skladu sa zahtevima naručioca koji je sprovodio postupak javne nabavke kupovine zglobnih autobusa putem finansijskog lizinga, sa svim specifičnostima ovog načina finansiranja i dokumentacijom o nabavci koja prikazuje taj model finansiranja, u kom cilju su pregovarali sa lizing kućama i proizvođačima autobusa i pripremali se za podnošenje ponuda u ovom postupku sa izuzetno visoko postavljenim zahtevima, da bi posle tri meseca naručilac potpuno izmenio predmet javne nabavke i konkursnu dokumentaciju, ostavljajući manje od mesec dana za podnošenje ponuda za kupovinu zglobnih autobusa putem kredita, što predstavlja potpuno drugačiji finansijski instrument i predmet javne nabavke”, navodi se u odluci Komisije.

Ova firma je smatrala da su na ovaj način „povređena sva načela javnih nabavki”, da je onemogućeno da u postupku javne nabavke učestvuju sve firme koje su pripremale ponudu o prvobitno objavljenim uslovima, te da je „očigledno favorizovan ponuđač/proizvođač koji je i insistirao na promeni dokumentacije u pogledu kredita”.

Druga firma koja se žalila, E-buses, ukazala je da se postavlja pitanje kako će se rangirati cena finansiranja ako se navede samo cena za autobuse, održavanje i prateću opremu, kako će GSP oduzeti cenu finansiranja i uporediti ponude, ali i kako će platiti, kada je u konkursnoj dokumentaciji navedeno da GSP nije u obavezi da prihvati ponuđeni model finansiranja putem kredita, već da će to učiniti samo ako isti bude povoljniji od onog koji je sam obezbedio.

Nejasno je, smatrala je ova firma, kako da ponuđači dostave model finansiranja putem kredita za celokupnu vrednost svoje ponude, imajući u vidu da finansiranje predstavlja deo cene koju bi GSP trebalo da plati odabranoj firmi.

Kompanija SDT Group istakla je i da nije precizirano kako će GSP vršiti plaćanje ukoliko ne prihvati model finansiranja ponuđača, već sam obezbedi finansiranje. Prema objavljenoj dokumentaciji, dakle, praktično nije moguće zaključenje ugovora ako GSP odluči da sam finansira kupovinu autobusa.

Tačna vrednost nabavke je nepoznata

Zbunjujuća cena naredni je problem na koji je ukazala firma E-buses. Naime, GSP se, prilikom raspisivanja tendera, pozvao na stavku „kupovina vozila za prevoz putnika” iz Plana javnih nabavki za 2025. godinu. U okviru tog plana, pokrenute su (i u međuvremenu obustavljene) još dve nabavke – solo autobusa i tramvaja. Problem je što je vrednost nabavke od 35 milijardi dinara procenjena za sve nabavke u okviru stavke „kupovina vozila za prevoz putnika”, ali ne i za pojedinačne nabavke. Firma E-buses naglasila je da je na ovaj način prekršen Zakon o javnim nabavkama.

Obe firme naglasile su i da je GSP značajno ograničio konkurenciju tako što je naveo da radna zapremina motora mora da iznosi 11.000 kubnih centimetara, što je više od standardnih 8.000.

„Podnosilac zahteva E-buses ukazao je da je tehnička specifikacija u pomenutom delu odrađena na način na koji se to, kako je naveo, u modernom svetu ne radi, te da je naručilac primenio zastarelu tehnologiju, pravdajući se navodnom analizom i stanjem u Beogradu, kao da se radi o gradu po svemu različitom od svih gradova u Evropi”, navodi se u odluci Komisije.

SDT Group naveo je da samo kompanija Higer proizvodi autobuse čiji motori imaju pomenutu zapreminu. Ova firma navela je i da je GSP zahtevao da se uz ponudu dostavi i izjava proizvođača ponuđenog autobusa da je u protekle tri godine proizveo i isporučio najmanje 100 niskopodnih gradskih CNG autobusa koji su u skladu sa evropskim propisima – a problem je što se ovaj zahtev ne odnosi na ponuđača.

Iako su žalbe većinski usvojene, a tender obustavljen, Komisija je naglasila da prilikom izmene dokumentacije koja se odnosi na finansiranje autobusa, nije izmenjena njena suština. Dakle, iako je finansiranje putem lizinga promenjeno u kreditno finansiranje, suština nabavke ostala je ista – autobusi na gas.

Ipak, Komisija je, sagledavši sve neophodne faktore, utvrdila da lizing i kredit ne predstavljaju „istu vrstu pravnog posla”. Takođe, Komisija je utvrdila da ne postoji osnov da se od potencijalnog ponuđača traži da sam obezbedi bankarski kredit.

GSP je u odgovorima Komisiji, između ostalog, naveo da troškovi kredita za nabavku autobusa ne ulaze u kriterijum za izbor najpovoljnijeg ponuđača. Takođe, naveli su da nije njihova obaveza da navedu procenjenu vrednost javne nabavke, a da je izjava proizvođača o 100 proizvedenih autobusa za tri godine uvedena radi „zaštite javnog interesa i obezbeđenja kvaliteta i tehničke pouzdanosti ponuđenih autobusa”, jer je u pitanju nabavka od „opšteg javnog interesa, odnosno interesa svih građana koji koriste gradski prevoz u Beogradu”.

Ovi, ali i drugi odgovori GSP-a ipak nisu bili dovoljni, a tender je poništen. Komisija još treba da odlučuje i o zahtevima koji su podneti u slučaju nabavke solo autobusa.

Raspisuje se nova nabavka

A kako je objavljeno na Portalu javnih nabavki, GSP će u toku avgusta raspisati novu javnu nabavku za kupovinu autobusa na gas (CNG).

Okvirni datum objavljivanja javnog poziva je 18. avgust. Tada će biti objavljene i tehničke specifikacije, te će biti poznato više detalja o samim autobusima, poput potrebne količine.

Trenutno, poznato je da je procenjena vrednost nabavke 7,7 milijardi dinara, bez PDV-a.

Veliki letnji popust na „Vreme“! Samo kliknite ovde, odaberite pretplatu i podržite redakciju u nezavisnom radu.