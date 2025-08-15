ANEM alarm

15.avgust 2025. Veran Matić

Novi nivo nasilja nad novinarima

Batinaši Srpske napredne stranke jurišaju na novinarke i novinare na terenu, a policija opet ne reaguje. Asocijacija nezavisnih elektronskih medija (ANEM) to najoštrije osuđuje i poziva nadležne organe da hitno identifikuju i sankcionišu napadače na predstavnike medija u centru u Beograda

Protest „Večeras pucate po šavovima“

15.avgust 2025. M. M.

Scene građanskog rata u Srbiji

Širom Srbije održani su protesti, ovog puta pod nazivom „Večeras pucate po šavovima“. Gotovo svugde scene nasilja, obračuna SNS-batinaša i specijalnih jedinica policije sa jedne i demonstranata sa druge strane. Sa vrha vlasti je stiglo naređenje da se više ne preza od primene sile. Najžešće je bilo u Novom Sadu i Beogradu