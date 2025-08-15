JKP „Novosadska toplana“ dodelila je posao za usluge agencijskog zapošljavanja konzorcijumu koji čine Montop HRS Marka Bosanca i njegov redovni partner, agencija za zapošljavanje Laboris

U odluci o dodeli ugovora, koja je objavljena 13. avgusta, vidi se da su Montop HRS Marka Bosanca i Laboris podneli zajedničku ponudu za tačno 162.585.701,05 dinara, bez podizvođača. Ovaj konzorcijum bio je jedini ponuđač.

Za nešto više od 160 miliona dinara, ove firme će „Toplani“ obezbediti radnike za higijensko-tehničko održavanje, ali i inženjera i knjigovođe, piše Nova ekonomija.

Takođe, ove firme će „Toplani“ obezbediti zaposlene za obavljanje poslova na održavanju sistema proizvodnje i distribucije toplotne energije, kao i za određene administrativne poslove.

Tako se u specifikacijama navodi da izabrani ponuđač mora obezbediti najmanje jednog inženjera, knjigovođu glavne knjige, referenta za prodaju toplotne energije, referenta voznog parka, kao i montere i tehničare, između ostalog.

Montop i Laboris će obezbeđivati osoblje za 13 objekata „Novosadskih toplana“, od čega je 10 u Novom Sadu, a tri izvan grada.

Ove dve firme su se dogovorile da će ravnomerno podeliti posao, vidi se iz dokumentacije objavljene na portalu javnih nabavki.

„Aco Srbine“ sa tribina

Marko Bosanac je novosadski bliznismen blizak vladajućoj Srpskoj naprednoj stranci. Poznat je po tome što je više puta predvodio skandiranje „Aco Srbine“ na mitinzima SNS-a.

Takođe je poznat po brojnim poslovima koje njegove firme dobijaju od države, a koji su uključivali i očitavanje brojila za EPS.

U septembru 2021. godine bio je među nekoliko stotina ljudi koji su šetali ulicama Novog Sada sa transparentom „Predaja nije opcija“, pisali su mediji.

Protiv Bosanca je 2021. godine bila podneta krivična prijava zbog navodnog napada na demonstrante tokom protesta protiv Rio Tinta u Novom Sadu, ali je tužilaštvo odbacilo prijavu.

Nedeljnik NIN je 2022. godine pisao da je Bosanac preko svoje firme stipendirao sina policijskog generala Slobodana Malešića, koji je uhapšen kao načelnik novosadske policije, da bi kasnije bio pušten da se brani sa slobode.

Bosančev advokat svojevremeno je tvrdio da njegov klijent nije „uživalac zaštite Srpske napredne stranke, gospodina Miloša Vučevića“, predsednika SNS.

Veliki letnji popust na „Vreme“! Samo kliknite ovde, odaberite pretplatu i podržite redakciju u nezavisnom radu.