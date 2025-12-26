„Privatnost na Vajberu ni na koji način nije ugrožena i niko, ni Vajber, niti bilo ko drugi, nije u prilici da čita poruke“, kaže direktor za razvoj proizvoda kompanije Rakuten Vajber Nadav Melnik

Korisnici su bezbedni dok koriste aplikaciju Vajber i niko ne može da čita njihove poruke, izjavio je direktor za razvoj proizvoda kompanije Rakuten Vajber Nadav Melnik, nakon što je lansirana nova funkcija „Branded keywords“ – brendirane ključne reči.

Prethodno se nemali broj korisnika Vajbera prilično uznemirio, ali i naljutio kada su u toj aplikaciji, u privatnim porukama koje su pisali, a u kojima su koristili reči kao „pare“ ili „plata“, počele da iskaču reklame za keš kredit jedne banke.

Po ugledu na ranije uspostavljene „specijlne efekte“ koje Vajber nudi u slučaju da nekome, na primer, porukom čestitate rođendan, pa reči „Srećan rođendan!“ promene boju, a s vrha poruke počnu da se padobrančićima spuštaju komadi torte i svećiće, jedna banka počela je da reklamira svoje kredite.

Tako se dešavalo da ako u poruci na Vajberu ukucate pojmove „plata“, „pare“, „kredit“, „banka“, „troškovi“ i slične koje imaju veze sa takozvanim platnim prometom, te reči se se automatski „hajlajtovale“ crvenom bojom i boldovanim fontom, a ispod poruke se pojavljivao link sa logom banke i rečima „Uzmi kredit“. Taj link je vodio ka sajtu banke, konkretno ka stranici na kojoj se nude keš krediti.

Mnogi korisnici Vajbera takvu vrstu oglašavanja percipirali su kao vrlo napadnu, posebno oni koji nisu klijenti pomenute banke.

Ruku pod ruku s tim, pojavila se i bojazan da Vajber time što je dozvolio takvu vrstu oglašavanja zapravo „špijunira“ prepisku svojih korisnika, što je automatski dovelo do toga da počnu da postavljaju i pitanja o svojoj bezbednosti i zaštiti podataka, ali i narušavanju privatnosti.

Potpuna enkripcija

Međutim, Melnik je za televiziju Njuzmaks Balkans izjavio da privatnost na Vajberu ni na koji način nije ugrožena i da „niko, ni Vajber, niti bilo ko drugi“, nije u prilici da čita poruke, gleda fotografije ili ima pristup bio čemu od toga.

„Ovo je mesindžer koji ima potpunu enkripciju. Ono što se dešava jeste da kada korisnik pošalje poruku, ona se šalje na šifrovan način primaocu i samo tada će biti dešifrovana“, naveo je Melnik, koji kaže da „razume zabrinutost zbog nove funkcije koja postoji na Vajberu“.

„Korisnici kada ukucaju određenu reč, na primer ‘srećan rođendan’, izlazi određena animacija koja to proprati. Isto važi i za brendirane ključne reči. Jedino ako korisnici prihvate da se to pojavljuje na način koji će omogućavati da se oglašavaju određeni brendovi, samo će se tada to i pojavljivati. Korisnik mora eksplicitno da prihvati sve ovo i na taj način mi dobijamo određena primanja od oglašivača“, rekao je Melnik.

On istakao je da je kompanija, kada je videla negativna iskustva pojedinih ključnih reči, rešila da povuče tu funkciju i promisli koje ključne reči će biti brendirane u budućnosti.

Izvor: FoNet

