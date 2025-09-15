Iako je ranije najavljivano da bi 15. septembar mogao da bude dan kada će ponovo biti otvarena Železnička stanica u Novom Sadu, to se ipak nije dogodilo

Gradonačelnik Novog Sada Žarko Mićin je na sednici Skupštine grada krajem jula najavio da bi deo Železničke stanice mogao da bude otvoren za korišćenje sredinom septembra. Međutim, izvesno je da do toga neće doći.

Mićin je rekao za portal 021, da je on Infrastrukturu železnice Srbije kontaktirao kako bi dobio informacije o proveri dela objekta stanice i kada bi on mogao biti otvoren, ali još nije dobio povratnu informaciju.

„Posao koji su Infrastrukture železnice Srbije dale stručnoj firmi na proceni stabilnosti još uvek nije gotov, odnosno verovatno još uvek nije stigao nalaz, pa se zato malo duže čeka. Ukoliko analize pokažu da je sve u redu, oni će pristupiti uređivanju tog kolskog prolaza. Ja čekam još uvek informaciju, ali nemam podatak kada bi to moglo da bude. Sve što sam ja lično mogao da uradim sam i uradio, znajući koliko građanima znači otvaranje stanice u Novom Sadu, kao i za građane Petrovaradina koji trpe saobraćajni haos zbog toga što im je stanica faktički neprilagođena tom broju putnika“, rekao je Mićin za portal 021.

Dodao je da on kao gradonačelnik neće vršiti nikakav pritisak na brže otvaranje stanice.

„Ja sam radije za to da se stabilnost dobro proveri i da se sve uradi kako treba, nego da žurimo sa bilo kakvim otvaranjem. Moje je bilo da ja svojim autoritetom zamolim da to bude što pre, ali očigledno da još uvek taj posao nije skroz završen. Ono što je jako važno jeste da se krenulo sa ovim poslom i sada je samo pitanje kada će oni doći sa pozitivnim nalazom da taj objekat koji se koristio za kolski prolaz može biti iskorišćen za prolaz na perone i adaptiran tako da ga putnici koriste i da imamo funkcionalnu železničku stanicu. Ne kao pre, ali sasvim funkcionalnu da putnici mogu da normalno da uđu na peron“, rekao je Mićin.

Koje je potencijalno rešenje

Krajem jula Mićin je pričao o potencijalnom rešenju za stanicu u Novom Sadu.

„Utvrđeno je da postoji jedan veliki kolski prolaz koji izlazi na oba perona u objektu D koji je nekih 100 do 150 metara fizički odvojen od objekta na kome se desila tragedija i to bi potencijalno moglo biti jedino rešenje u kojem bi stanica mogla da proradi u nekom skorijem roku“, istakao je Mićin na sednici Skupštine grada 31. jula.

Mićin je dodao da je zbog toga sprovedena javna nabavka za ispitivanje stabilnosti objekata A, C i D, ali ne i objekta B, zato što je objekat B još pod istragom.

On je tada rekao i da kada se završi ispitivanje i ukoliko se utvrdi da su ti objekti stabilni i bezbedni za upotrebu, od tog momenta se može krenuti u adaptaciju kolskog prolaza.

Provera statike

Krajem jula je počela provera statike dela zgrade Železničke stanice u Novom Sadu.

Krilo D i krilo A predmet su provere stabilnosti odnosno Elaborata o oceni stanja konstrukcije.

Taj posao dobio je konzorcijum ponuđača koji predvodi Institut za ispitivanje, procenu stanja i sanaciju konstrukcija iz Novog Sada. Grupu koja će analizirati stabilnost dela zgrade čine i Axis građevinski biro iz Sremske Kamenice i Geomehanika iz Beograda.

Ukupno će za procenu dobiti 17,5 miliona dinara.

Ukupna procenjena vrednost za analizu stabilnosti cele zgrade, odnosno i krila B i krila C, je 30 miliona dinara.

Partija koja bi podrazumevala procenu stanja krila C i krila B u kom se nalazila i nadstrešnica bila je procenjena na 12 miliona.

Samo jedan ponuđač

Konzorcijum koji se javio za ovaj posao inače je bio jedini ponuđač, ali nije bio spreman da se posveti i poslu provere krila čiji deo se urušio, već se prijavio samo za partiju koja podrazumeva druga dva krila stanice. Proveru druga dva krila trebalo bi da završi u roku ne dužem od 60 dana od dana uvođenja u posao.

Direktor i vlasnik Instituta koji predvodi konzorcijum je Vlastimir Radonjanin, inače profesor departmana za građevinarstvo i geodeziju na Fakultetu tehničkih nauka.

FTN je rvobitno sklopio ugovor o proveri statike cele stanične zgrade, ali da je taj ugovor raskinut i da niko od veštaka FTN navodno nije ušao u zgradu, jer nisu dobili dozvolu.

Izvor: 021