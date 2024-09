Zahtevi Beogard Prajda nisu se menjali godinama i ima ih ukupno osam, a nijedan do sada nije ispunjen. S obzirom na to da su ljudi u fokusu ovogodišnje kampanje, akcenat je stavljen na prva tri zahteva koja se odnose na zakonska rešenja

Ovogodišnja Nedelja ponosa simbolično je otvorena u utorak u Prajd info centru, jer prema navodima Filipa Vulovića iz Beograd prajda, toj organizaciji nije dozvoljeno da to učini ni u jednoj instituciji.

Vulović je na otvaranju Nedelje ponosa naveo da je Prajd info centar prostor koji je LGBT+ zajednica osvojila i gradila tokom godina.

„Nije nam dozvoljeno da Nedelju ponosa otvorimo ni u jednoj instituciji, što je praksa u mnogim zemljama gde se održava ovakav događaj, a prošle godine smo kod spomenika Pobedniku bili okruženi kordonima policije, jer je događaj procenjen kao visoko nebezbedan. Zato smo se ‘povukli’ u naša četiri zida iz kojih šaljemo poruku da su institucije i dalje gluve na naše zahteve, ali da isto tako nećemo odustati od protesta i borbe za jednakost i dostojanstven život svih LGBT građana i građanki Srbije“, rekao je Vulović.

Zahtevi Beogard Prajda nisu se menjali godinama i ima ih ukupno osam, a nijedan do sada nije ispunjen. S obzirom na to da su ljudi u fokusu ovogodišnje kampanje, akcenat je stavljen na prva tri zahteva koja se odnose na zakonska rešenja.

Godinama se odlaže usvajanje zakona

„Usvajanje Zakona o istopolnim zajednicama odlaže se godinama i uvek se čeka nekakav povoljan politički trenutak da se naši životi zakonski regulišu, a ljudima koji godinama i decenijama žive sa svojim partnerom ili partnerkom za to vreme životi prolaze. Usvajanje Zakona o rodnom identitetu i pravima interseks osoba još je manje izvesno, a bez njega su transrodne i interseks osobe osuđene na patologizujuće i zastarele medicinske prakse, koje nam ugrožavaju telesnu autonomiju i sprečavaju normalizaciju našeg postojanja i integraciju u društvo“, naveo je Matija Stefanović iz Beograd prajda.

Nedelja ponosa traje do 9. septembra, a Prajd marš će biti održan 7. septembra u 16 sati. Šetaće se od parka Manjež, Nemanjinom ulicom do Vlade Srbije, zatim do Terazija i Narodne skupštine, ulicama Kneza Miloša i Kralja Milana. Kraj šetnje biće u parku Manjež, gde učesnike očekuje i niz koncerata.

Na čelu ovogodišnjeg marša biće kuma Prajda pevačica Zejna.

„Posle svega što su moji saborci izneli, mislim da je veoma jasno da imamo za šta da se borimo. Zato se vidimo na Prajd maršu u subotu“, poručila je Zejna.