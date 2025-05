Nezadovoljni rešenjem za nadoknadu nastave koja je propuštena tokom perioda blokada i obustave rada, srednjoškolci organizuju protest ispred Ministarstva prosvete u Beogradu.

„Ministarstvo prosvete, koje je zbog svojih postupaka jedno od odgovornih za obustavu nastave i blokade srednjih škola širom Srbije, pokušava da produžetkom školske godine, radi nerealistične nadoknade časova i ispunjavanja forme, stvori privid normalnosti. Ne pristajemo da ostanemo nemi na pritiske da nastavu pohađamo u mesecima u kojima uslove za istu nemamo”, naveli su oni na društvenim mrežama.

Protest na koji su učenici srednjih škola pozvali sve vršnjake, prosvetne radnike, roditelje, studente i građane trajaće od 18.30 do 20 časova.

View this post on Instagram A post shared by Самоорганизовани београдски средњошколци у блокади (@djaci.u.blokadi)

Izmena školskog kalendara

Ministarstvo prosvete saopštilo je 5. maja da je pripremilo izmene kalendara obrazovno-vaspitnog rada za školsku 2024/25. godinu za osnovne i srednje škole.

„U osnovnim školama koje zbog obustave rada nisu realizovale obrazovno-vaspitni rad u potpunosti i nemaju dovoljno vremena za nadoknadu časova i ocenjivanje učenika, drugo polugodište može biti završeno najkasnije do petka, 6. juna 2025. godine za učenike osmog razreda, odnosno za učenike od prvog do sedmog razreda do petka 20. juna 2025. godine. Završni ispit organizuje se u ponedeljak, utorak i sredu – 23, 24. i 25. juna 2025. godine“, stoji u saopštenju.

Iz Ministarstva napominju da se izmene odnose samo na „škole koje zbog obustave rada nisu realizovale nastavni proces u potpunosti i nemaju dovoljno vremena za nadoknadu časova i ocenjivanje učenike“.

Obustava rada u osnovnim i srednjim školama počela je u januaru, zbog ranije završenog prvog polugodišta.

Prosvetni radnici bili su skoro puna dva meseca najistrajniji u protestima i podršci studentskim zahtevima. Pošto im je prećeno otkazima, nisu im isplaćivane zarade i na njih su vršeni pritisci većina ih se vratila u učionice.