Svadba u Gornjem Milanovcu prerasla je u opštu tuču, a događaj je poprimio takve razmere da je reagovalo i Osnovno javno tužilaštvo

Srbija je postala društvo u kome je drastično povećano nasilje, crne hronike u medijima su prepune, a građani i građanke ne biraju mesto obračuna, pa je u slučaju opšte tuče ne svadbi u Gornjem Milanovcu reagovalo i Osnovno javno tužilaštvo u tom gradu.

To tužilaštvo reagovalo je na tuču koja se dogodila 28. septembra godine u hotelu „Šumadija“. Iako predmet u tužilaštvu nije formiran predmet, dežurni javni tužilac je naložio Policijskoj stanici Gornji Milanovac prikupljanje potrebnih obaveštenja, uzimanje izjava od svih učesnika događaja i prikupljanje medicinske dokumentacije za povređene.

Nakon toga će tužilaštvo kvalifikovati eventualno krivično delo ili uputiti na podnošenje zahteva za pokretanje prekršajnog postupka.

„U vezi događaja koji se dogodio na svadbi nijedno lice nije privedeno, a bilo je postupanja Službe hitne pomoći Zdravstvenog centra Gornji Milanovac u cilju ukazivanja lekarske pomoći povređenim licima“, navodi se u saopštenju OJT u Gornjem Milanovcu.

Napadnut i lekar Hitne pomoći

U tekstovima i na snimcima koje su objavili tabloidi navedeno je da je tuča izbila kada je gošća na svadbi iz nepoznatih razloga udarila mladu. Potom se umešao mladoženja koji je ušao u verbalnu raspravu, a onda je jedna žena nakon svađe sa mladencima pala na pod.

Za razliku od tužilaštva, tabloidi su objavili i da je nakon masovne tuče privedeno više ljudi.

„Na lice mesta jako brzo stigla je ekipa Hitne pomoći, međutim tada je nastao pravi haos. Suprug žene koja je ležala na podu je gurnuo doktora i sestru, došlo je do opšte tuče. Svi su vrištali, užas i bruka“, rekao je za Regionalnu informativnu novinsku agenciju (RINA) jedan od očevidaca.

Naveo je da je žena koja ležala na podu, zbog koje je došla Hitna pomoć je dobro, ali da je usled tuče jedna osoba je hospitalizovana.

Policija je izašla na lice mesta i jedva razdvojila zavađene, a nakon što se dogodila masovna tuča više lica je privedeno, navela je RINA.

Alarmantno stanje

Da je stanje po pitanju nasilja u alarmantno govori i preporuka Saveta Evrope o nasilju.

Grupa eksperata Saveta Evrope za borbu protiv nasilja nad ženama i porodičnog nasilja (GREVIO) pozvala je zato vlasti Srbije na hitnu akciju radi obezbeđivanja resursa za efikasnu zaštitu i podršku ženama žrtvama nasilja, kao i u oblasti procesuiranja počinalaca i zaštite žrtava tokom istraga i sudskih postupaka.

Vlasti se posebno pozivaju da prošire preventivne mere, aktivnosti podizanja svesti, obuke, specijalizovane usluge podrške i da obezbede reakciju policijskih i drugih organa koja je više usmerena na traumu, i to na sve oblike nasilja nad ženama – ne samo porodično nasilje, već i na rane i prinudne brakove, seksualno nasilje i uznemiravanje, kao i na digitalnu dimenziju nasilja.

Strategija postoji, ali se ne sprovodi

Na nivou javnih politika, usvajanje sveobuhvatne Strategije za sprečavanje i borbu protiv nasilja nad ženama i porodičnog nasilja za period 2021–2025. predstavlja značajan korak napred, navodi se u izveštaju.

Međutim, strategija nikada nije sprovedena u delo, a akcioni planovi neophodni za njeno sprovođenje nisu doneti.

GREVIO je identifikovao oblasti koje zahtevaju hitnu akciju vlasti.

Potrebne su preventivne mere radi osporavanja stereotipnih shvatanja o ulozi žena i muškaraca u društvu i adresirali svi oblici nasilja nad ženama, uključujući i digitalnu dimenziju, čije su pojedine manifestacije – poput zloupotrebe fotografija – poslednjih godina postale sve raširenije u Srbiji.

Slično tome, aktivnosti podizanja svesti i sistematske i obavezne obuke uvedene Zakonom o sprečavanju nasilja u porodici ne odnose se na druge oblike nasilja nad ženama.