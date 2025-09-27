Najavljeno usvajanje zakona kojim se na novi način uređuje legalizacija građevinskih objekata značilo kršenje više zakona, upozorava Transparentnost Srbija.

Ta ogranizacija je u saopštenju upozorila da nije bila organizovana javna rasprava i da nije analiziran rizik od korupcije.

„Predložena zakonska rešenja nagrađuju vršenje krivičnih dela što građenje bez dozvole jeste, od 2009. godine“,ističe Transparentnost Srbija.

Podsećaju da je javna rasprava obavezna u slučaju donošenja ili izmene zakona, ukoliko je ispunjen makar jedan od dva uslova: da se zakonska materija uređuje na bitno drugačiji način ili da je reč o pitanju koje posebno zanima javnost.

Ministarstvo priznalo da decenijama ne radi svoj posao

Transparentnost Srbija ukazuje i na to da je prve informacije o zakonskim izmenama saopštio predsednik Srbije Aleksandar Vučić, i pored toga što njegova nadležnost postoji tek ukoliko Skupština usvoji zakon, a ne pre nego što ga ministarstvo uopšte izradi.

„Hitnost i tajnovitost usvajanja se pravda sprečavanjem ‘buma divlje gradnje’, dok istovremeno resorna ministarka tvrdi da se na izmenama zakona dugo radi i da su u taj proces bile uključene razne institucije“, saopštila je Transparentnost Srbija.

Tom tvrdnjom, napominje se zapravo se priznaje da Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture i drugi državni organi decenijama nisu radili svoj posao.

„Dodatno, to što informacija o legalizaciji nije bila dostupna svim divljim graditeljima, ne garantuje da ona nije bila dostupna prethodnih meseci onima koji su mogli da je dobiju od institucija i pojedinaca koji su bili uključeni u pripremu novih zakonskih rešenja“, piše u saopštenju.

Privilegovana divlja gradnja

Navodi se i da koruptivni rizici u ovom zakonu proizlaze pre svega iz toga što će divlji graditelji biti privilegovani u odnosu na građane i firme koje su poštovale propise.

Takođe, u protekloj deceniji objavljene su desetine, ako ne i stotine dokumentacijom potkrepljenih istraživačkih novinarskih tekstova o nelegalnoj izgradnji stanova i poslovnog prostora, pri čemu su dokumenti u većini slučajeva ukazivali da su investitori bili pojedinci ili firme ljudi koji su bliski aktuelnoj vlasti.

„Stoga je, s najavom ovog zakona, s pravom postavljeno pitanje da li je njegov cilj da svoje individualne objekte legalizuju građani, ili se on donosi prevashodno radi interesa velikih investitora“,ukazala je Transparentnost Srbija.