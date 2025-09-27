Klimatske promene
Univerzitet u Beogradu: U oktobru upis za master studije klimatskih promena
Upis traje od 6. do 31. oktobra, a budući studenti će imati priliku da prave sopstveni plan studija, sa velikim brojem izbornih predmeta
„Predložena zakonska rešenja nagrađuju vršenje krivičnih dela što građenje bez dozvole jeste, od 2009. godine“,ističe Transparentnost Srbija
Najavljeno usvajanje zakona kojim se na novi način uređuje legalizacija građevinskih objekata značilo kršenje više zakona, upozorava Transparentnost Srbija.
Ta ogranizacija je u saopštenju upozorila da nije bila organizovana javna rasprava i da nije analiziran rizik od korupcije.
„Predložena zakonska rešenja nagrađuju vršenje krivičnih dela što građenje bez dozvole jeste, od 2009. godine“,ističe Transparentnost Srbija.
Podsećaju da je javna rasprava obavezna u slučaju donošenja ili izmene zakona, ukoliko je ispunjen makar jedan od dva uslova: da se zakonska materija uređuje na bitno drugačiji način ili da je reč o pitanju koje posebno zanima javnost.
Ministarstvo priznalo da decenijama ne radi svoj posao
Transparentnost Srbija ukazuje i na to da je prve informacije o zakonskim izmenama saopštio predsednik Srbije Aleksandar Vučić, i pored toga što njegova nadležnost postoji tek ukoliko Skupština usvoji zakon, a ne pre nego što ga ministarstvo uopšte izradi.
„Hitnost i tajnovitost usvajanja se pravda sprečavanjem ‘buma divlje gradnje’, dok istovremeno resorna ministarka tvrdi da se na izmenama zakona dugo radi i da su u taj proces bile uključene razne institucije“, saopštila je Transparentnost Srbija.
Tom tvrdnjom, napominje se zapravo se priznaje da Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture i drugi državni organi decenijama nisu radili svoj posao.
„Dodatno, to što informacija o legalizaciji nije bila dostupna svim divljim graditeljima, ne garantuje da ona nije bila dostupna prethodnih meseci onima koji su mogli da je dobiju od institucija i pojedinaca koji su bili uključeni u pripremu novih zakonskih rešenja“, piše u saopštenju.
Privilegovana divlja gradnja
Navodi se i da koruptivni rizici u ovom zakonu proizlaze pre svega iz toga što će divlji graditelji biti privilegovani u odnosu na građane i firme koje su poštovale propise.
Takođe, u protekloj deceniji objavljene su desetine, ako ne i stotine dokumentacijom potkrepljenih istraživačkih novinarskih tekstova o nelegalnoj izgradnji stanova i poslovnog prostora, pri čemu su dokumenti u većini slučajeva ukazivali da su investitori bili pojedinci ili firme ljudi koji su bliski aktuelnoj vlasti.
„Stoga je, s najavom ovog zakona, s pravom postavljeno pitanje da li je njegov cilj da svoje individualne objekte legalizuju građani, ili se on donosi prevashodno radi interesa velikih investitora“,ukazala je Transparentnost Srbija.
Upis traje od 6. do 31. oktobra, a budući studenti će imati priliku da prave sopstveni plan studija, sa velikim brojem izbornih predmeta
Javni servis navodi da su „posle razgovora sa predsednikom Aleksandrom Vučićem, Sjedinjene Američke Države pomerile su početak primena sankcija NIS-u još za osam dana, odnosno do 8. - 9. oktobra“
Dana kada se u Srbiji strmoglavila nadstrešnica probuđen je i nervni sistem njenih građana. Izbacuje i nekontrolisano seje anksionozst, depresiju, bezvoljnost, apatiju, kažu sagovornici „Vremena“
Više od 370 dece u Srbiji godišnje oboli od malignih bolesti. Dok lekari pružaju medicinsku negu, roditelji traže da se pojača psihološka podrška porodicama
Petoro mladih stradalo je samo prošlog vikenda, a od početka godine više od 100 ljudi. Dok statistika upozorava, stručnjaci poručuju da bi spas moglo da donese ograničenje brzine na 30 kilometara na sat, ali da li je to primenljivo u Srbiji
Režim u kontraofanziviKo se to nama sprema za izbore Pretplati se
Arhiva nedeljnika Vreme obuhvata sva naša digitalna izdanja, još od samog početka našeg rada. Svi brojevi se mogu preuzeti u PDF format, kupovinom digitalnog izdanja, ili možete pročitati sve dostupne tekstove iz odabranog izdanja.Vidi sve