Novina na srpskom tržištu

15.decembar 2025. Bojan Bednar

Stižu novi Rusi: Maloprodajni lanac Fix Price uskoro u Srbiji

Nakon prodavnica ruskih diskontnih lanaca Svetofora i MERE, u Srbiju dolazi i ruski maloprodajni lanac Fix Price. Rusi u Srbiji su izgradili sopstveni ekosistem koji uključuje ruske škole, vrtiće, IT kompanije i nastupe ruskih umetnika koje posećuju isključivo ruski državljani, a ruski marketi su postali „čvorišta“ te zajednice