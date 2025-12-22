Beograd

20.decembar 2025. Sonja Ćirić

Zgrade dva beogradska vrtića su u opasnosti

Zgrada vrtića „Naša bajka“ na Zvezdari, zadužbina gazda Cvetka, planirana je za rušenje zbog zidanja solitera, dok postoji opasnost da će se zgrada vrtića Ljolja“ na Banjici sama urušiti zbog mogućeg klizišta