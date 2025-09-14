„Treba imati u vidu da Srbija ima na stotine hiljada traktora. To što će se pojaviti nebitno je, da ne licitiramo 20, 50, 100 ili 200 - to ne znači da je loša situacija“, ocenio je Glamočić

Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Dragan Glamočić izjavio je u nedelju, povodom protesta poljoprivrednika najavljenog za ponedeljak, 14. septembar u Novom Sadu, da je „izlazak manjeg dela od više stotina hiljada traktora na ulice nebitan“.

Glamočić je naveo i da je ministarstvo kojim on rukovodi „otvoreno za razgovor sa svim udruženjima“.

„Treba imati u vidu da Srbija ima na stotine hiljada traktora. To što će se pojaviti nebitno je, da ne licitiramo 20, 50, 100 ili 200 – to ne znači da je loša situacija“, ocenio je Glamočić za RTS.

Poljoprivrednici šest udruženja su za ponedeljak u Novom Sadu najavili protest zbog neispunjenih zahteva u vezi sa gorivom, kreditima, berzom i dugovima prema PIO.

Navodeći da je od stupanja na dužnost primio „na desetine udruženja“ poljoprivrednika, tražeći jedino da se legitimišu, Glamočić je naveo da Inicijativa za opstanak poljoprivrednika Srbije (IZOPS), sa čijim je predstavnicima razgovarao prošle godine, „od starta rekla da ne želi da razgovara sa resornim ministarstvom sve dok traju blokade studenata“.

Glamočić je istakao da su zahtevi koje je ispostavio IZOPS – „nerealni“.

„Za to bi trebalo više od ovog celog budžeta“, rekao je Glamočić i dodao da bi država, ako bi ispunila te zahteve, morala da oduzme nastavnicima, lekarima i svim drugima.

Izvor: FoNet