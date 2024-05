Prema ranijem pisanju medija, poslednjih nedelja na adrese građana, vojnih obveznika, širom Srbije stižu pozivi za vojne vežbe. Vojni analitičar Aleksandar Radić kaže za „Vreme“ da se radi o „razumnoj“ odluci jer je kasno reagovati ukoliko dođe do neočekivane krizne situacije

U poslednjih nekoliko nedelja, građanima na kućne adrese masovno stižu pozivi za vojne vežbe. Iako to može da zabrine one koji takvo pismo prime, vojni analitičar Aleksandar Radić kaže za „Vreme“ da je u pitanju rutinska obuka.

„Za upotrebu Vojske Srbije presudno je obučavati rezerviste i održavati redovno branjenje znanja i rutina. To se u bivšoj Jugoslaviji radilo rutinski. Mobilizatorske vežbe su bile održavane svake godine i u svakoj jedinici, ali je to bilo drugačije vreme i ljudi su to tada drugačije doživljavali“, kaže Radić.

On ističe da je od reorganizacije koja se desila sredinom prve decenije ovog veka na strani hibridni sistem, u kom je vojska smanjena na manje dimenzije, ali da je „broj bataljona i dalje nesrazmerno veliki u odnosu na zemlje sličnih dimenzija“. Međutim, Radić dodaje da su ti bataljoni neaktivni i da bi se popunili u ratu, moraju se pozvati rezervisti, a da bi ti rezervisti znali šta da rade, sa njima mora da se sprovede obuka.

Sa kim Srbija može da ratuje

Na pitanje sa kim to Srbija može da ratuje, s obzirom na činjenicu da je mahom okružena zemljama članicama NATO pakta, Radić kaže da se radi o bezbednosnoj proceni za koju je odgovorna politika i da država mora da bude pripremljena na svaki scenario.

„Ako izgubite jedan tok, u slučaju promene okolnosti, kasno je. To je problem. Evropa se tako nekoliko dekada držala ideje o ekspedicionom ratovanju, pa je Rusija napala Ukrajinu. Gde bi bila Ukrajina sada i da li bi postojala da nisu imali obavezno služenje vojnog roka? I da nisu sprovodili obuku rezervnog sastava. Onog trenutka kada se zaista pojavi kriza, kasno je da reagujete. S te strane, to je potpuno razložno“, ukazuje analitičar i ističe da se radi o aktivnosti koja ne bi trebalo da se posmatra kao politička, već kao vojna, ali da vojska, ipak, neminovno prati politički tok.

„Naravno, da politika postupa i gleda mekše, onda bi postojala manja potreba, jer vojska prati politički tok. S obzirom na to da je vojska mnogo puta bila u prilici da prikazuje silu, onda je normalno i za očekivati da će se raditi na obuci rezerve. Prošle godine je, recimo, održana jedna vežba koju je obišao Vučić, a u kojoj su, uglavnom, bili rezervisti“, dodaje Radić.

On smatra da uvek može postojati mogućnost političke instrumentalizacije, ali da je ako se ograničimo samo na vojsku, potpuno razumno da se ljudi pozivaju na obuku, u skladu sa novcem i mogućnostima.

Šta raditi ako vam stigne poziv

Pukovik Saša Petrović rekao je za Prva TV da pozivanje lica rezervnog sastava vrše teritorijalni organi, po zahtevu komandi jedinica i ustanova Vojske Srbije, a na osnovu godišnjih planova pozivanja i obučavanja lica u rezervnom sastavu,

On je naveo da je rezervista u obavezi da se odazove pozivu teritorijalnog organa i javi na vreme i mesto koji su naznačeni u samom pozivu. Ukoliko se ne odazove, protiv njega mogu biti pokrenute zakonom propisane prekršajne i krivične sankcije.

Licu u rezervnom sastavu se može odložiti ili prekinuti vojna vežba iz više razloga, istakao je pukovnik Saša Petrović.

„Zahtev za odlaganje vojne vežbe se podnosi teritorijalnom organu koji je uputio zahtev, najkasnije u roku od osam dana od dana prijema poziva. Vojna vežba se može odložiti zbog bolesti, ukoliko lice polaže ispit za vreme trajanja vojne vežbe ili recimo zbog teže bolesti člana zajedničkog domaćinstva. Zatim, registrovanom poljoprivredniku ili licu koja samostalno obavlja delatnost, vojna vežba se može odložiti zbog neodložnih radova. Takođe, vežba se može odložiti po zahtevu državnog organa, privrednog društva, drugog pravnog lica ili preduzetnika, gde je lice zaposleno, zbog neodložnih potreba službe“, objasnio je pukovnik Petrović.

Važno je da se uz zahtev prilažu i odgovarajući dokazi, a nakon toga se svaki pojedinačni zahtev razmatra i donosi rešenje o odlaganju vojne vežbe.

Takođe, vežba se prekida u slučajevima kada je obveznik učesnik na međunarodnom sportskim, naučnim, istraživačkim i umetničkim manifestacijama, usled smrtnog slučaja ili nepogode koja je dovela do teškog materijalnog položaja.

Pravo na nadoknadu ukoliko je vojni obveznik u radnom odnosu

Ako neko ide na vojnu vežbu, a u radnom je odnosu, njemu se taj radni odnos ne prekida, već nastavlja da redovno dobija platu, objasnio je pukovnik.

„Svim licima rezervnog sastava pripada odgovarajuća nadoknada. Konkretno licu koja je zaposlena pripada naknada u visini proseka primanja za prethodnih 12 meseci pre dolaska na vojnu vežbu. Lice koje samostalno obavlja delatnost pripada naknada u visini osnovice u osnovu koje plaća doprinos za obavezno socijalno osiguranje, dok lice koje nije zaposleno prima naknadu koja je jednaka neto zaradi profesionalnog vojnog lica istog čina i položaja“, rekao je pukovnik Saša Petrović za Prva TV.

Ako se ne odazovete vojnom pozivu, kazna zatvora do dva meseca

Odazivanje na vežbe je zakonska obaveza i ukoliko se neko ne pojavi po pozivu ili svoj izostanak ne opravda, moraće da plati 10.000 do 50.000 dinara ili da ide na izdržavanje kazne zatvora u trajanju do čak 60 dana, piše N1.