Nekada su se mase kontrolisale tajno ili silom, danas to radi algoritam javno i sa vašom dozvolom. A ljudi misle da su slobodni, jer sami biraju boju sopstvenih lanaca ropstva, kažu iz kolektiva Laibach u intervjuu za „Vreme“

Laibach odavno više nije samo nekadašnja jugoslovenska i slovenačka muzička grupa. To je već nekoliko decenija planetarni umetnički kolektiv koji razmatra fenomen totalitarizma kroz sve pojavne oblike.

Najpre su ga registrovali na području SFRJ još osamdesetih, da bi u međuvremenu vidokrug proširili na Evropu i svet. Moglo bi se reći da su se gotovo sva Laibachova predviđanja – isprva naoko kontroverzna – u potpunosti ispunila.

Da li, međutim, današnje vreme prevazilazi čak i najsmeliju maštu ovih inovativnih filozofa novog zvuka? Recimo u popularnoj kulturi?

„Totalitarizam u popularnoj kulturi više nije skriven – on je postao eksplicitan, pa čak i zabavan“, odgovara ovaj kolektiv u intervjuu za „Vreme“ koje stiže na kioske u četvrtak (6. mart).

„Nekada su se mase kontrolisale tajno ili silom, danas to radi algoritam javno i sa vašom dozvolom kroz pesmu, trend, meme i neprekidnu stimulaciju. On zna šta želite pre nego što to i sami shvatite. A ljudi još uvek misle da su slobodni, jer sami biraju boju i dužinu sopstvenih lanaca ropstva.“

Anomalija se dodaje na plejlistu

Kako navode, Laibach je i dalje anomalija u sistemu, ali taj je sistem postao sofisticiraniji – ne zabranjuje, već integriše.

„Opasnost nije više u represiji, već u apsorpciji. Svaka provokacija može postati samo još jedan filter na Instagramu, još jedan podnaslov u industriji zabave. Ometanje se ne gasi, već se dodaje na plejlistu. Opasnost? Moguće“, kažu u Laibachu.

„Kako zeznuti sistem? Možda tako da mu damo ono što želi – ali na način koji ne može svariti. Ali, ako smo ‘predviđena greška’, moramo se ponašati kao virus i mutirati brže nego što sistem može da nas prepozna. Ili još radikalnije – počnimo i sami uživati u tom sistemu, možda ga na taj način nateramo da se samouništi.“

