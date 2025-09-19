Skupština opštine Stari grad pokrenula je inicijativu da se zaštiti čuveni „krug dvojke“ i da tramvajska linija postane kulturno dobro i turistička atrakcija prestonice

Čuveni beogradski tramvaj broj dva mogao bi sa šina da sklizne u istoriju, najavio je pre nekog vremena gradonačelnik Beograda Aleksandar Šapić.

Takva najava nije se dopala svim Beograđanima, pa su zbog toga i protestovali, a sada i skupština beogradske opštine Stari grad staje u odbranu dvojke.

Skupština opštine Stari grad podnela je inicijativu za zaštitu „kruga dvojke” i tramvajske linije broj dva.

Inicijativom se traži da se ovaj tramvaj i područje poznato decenijama kao „krug dvojke” proglase za kulturno dobro, odnosno kulturno-istorijsko nasleđe glavnog grada, objavio je predsednik SO Stari grad Marko Bastać.

„Krug dvojke predstavlja kulturni identitet i vrednost Beograda pa samim tim zaslužuje da bude kulturno dobro i deo kulturno-istorijskog nasleđa ovog grada, a ‘dvojka’ bi time postala turističko-putnička linija”, naveo je Bastać u objavi na svom instagram nalogu, piše eKapija.

I organizacija „Beograd u pokretu“ pozvala je ranije nadležne da trajno zaštite tramvajsku liniju broj dva kao kulturno dobro Beograda.

Skidanje pruge

Da je „krug dvojke” ugrožen u onom obliku kakvim ga Beograđani znaju decenijama postalo je jasno prošlog proleća kada je gradonačelnik Beograda najavio uređenje nove pešačke zone između Knez Mihailove ulice i Kalemegdana i skidanje tramvajske pruge, kojom saobraća i tramvaj dva, iz tog dela Pariske ulice.

Od tada je Šapić u više navrata ukazivao da „dvojka” neće biti ukinuta već da će biti podeljena, ali to jasno ukazuje da bi tramvajska linija 2 više ne bi postojala u sadašnjem obliku sve i da ostane njena oznaka.

Šapić se, kada je obznanio ovu ideju, pozvao na plan iz osamdesetih godina, kada je, kako je rekao, na predlog Brane Jovina trebalo da se ovaj deo od Kalemegdanske tvrđave do Terazijske česme pretvori u pešačku zonu.

„Ideja nam je da imamo i šatl-vozilo koje će građane koji dođu tramvajem do Cara Dušana prevoziti do Uzun Mirkove i do novog trga”, najavljivao je Šapić u proleće 2024, da bi Stari dvor nedavno ponovo aktuelizovao ovu ideju na šta su reagovali brojni građani i udruženja tražeći da se od ukidanja „kruga dvojke” odustane i da se on zaštiti kao kulturno dobro.

Izvor: eKapija/Vreme