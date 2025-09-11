Pripadnici Centralnog inspektorata za nadzor tržišta i Pošte Kosova, u pratnji Kosovske policije, preuzeli su u četvrtak objekte JP Pošte Srbije u Gračanici i Štrpcu, javljaju kosovski mediji.

Прикажи ову објаву у апликацији Instagram Објава коју дели Radio Borzani Brezovica (@borzanionline)

Preuzimanju objekta u Gračanici prisustvovao je i direktor Pošte Srbije na Kosovu Ivan Milojević, objavio je Radio Kim.

„Mi, Srbi sa Kosova, smo isterani iz gradova i sa svojom poštom smo radili 25 godina po selima, u privatnim kućama. I ovo malo što smo napravili danas nam oduzimaju”, rekao je v.d. direktora RJ „Kosovo i Metohija“ u Pošti Srbije Ivan Milojević.

„Desilo se da su 17. ili 15. jula promenili vlasnika u kosovskom katastru gde smo bili upisani mi, Pošta Srbije kao Pošta Gračanica, na jedan nezakonit način“, rekao je Milojević.

Dodao je da nisu imali prilike da u zapisnik o današnjem preuzimanju unesu primedbe.

„Danas nam nisu dali ni napomenu da napišemo u zapisniku, da iznesemo istinite tvrdnje za koje imamo dokaze, da smo ovu poštu sami gradili od 2004, da je tu postojala mala, stara pošta od tridesetak kvadrata, a da je ovo danas, što vidite, bila centrala Pošte Srbije na Kosovu i Metohiji, da se sada uzurpira, oduzima“, kazao je Milojević.

On je naveo i da su kosovske institucije napravile „pravno pokriće za taj svoj proces koji su danas završili, a započeli su ga privremenim zatvaranjem“.

„Trebalo im je vreme da bi napravili papire, da tako kažem. To nije slučaj samo u Gračanici, to se dešava u Štrpcu, Leposaviću, svuda “, rekao je Milojević.

Ranije zatvarene filijale Pošte Srbije

Prethodno je 15. januara ove godine zatvoreno sedam filijala Pošte Srbije južno od Ibra.

Plombirane su i ekspoziture u Gračanici, selu Banja, Prilužju, Lepini, Ugljaru, Donjoj Gušterici i Orahovcu.

Za neke od ovih objekata Pošta Srbije navodila je da su u njenom vlasništvu, dok je iz pojedinih iznošen inventar koji je preuzimala Pošta Srbije, i to uz asistiranje Kosovske policije. Svi ovi objekti su plombirani, da bi se u međuvremenu započelo sa pripremom otvaranja Pošte Kosova u nekim od njih.

Na severu Kosova 5. avgusta 2024. godine zatvoreno je svih devet objekata koje je koristila Pošta Srbije.

Plombirane su tri pošte u Kosovskoj Mitrovici, dve u opštini Zvečan, jedna u Zubinom Potoku i tri u opštini Leposavić.

Manje od mesec dana nakon tih zatvaranja, na glavnom šetalištu u severnom delu Mitrovice pojavio se znak filijale Pošte Kosova.

Prethodno je, u junu prošle godine, Pošta Kosova otvorena u selu Banjska, u opštini Zvečan, u prizemlju zdravstveno-turističkog kompleksa „Rajska Banja“.

U narednim mesecima, objekti Pošte Kosova otvoreni su u Zvečanu, Leposaviću i Zubinom Potoku.

Krajem aprila, filijalu Pošte Kosova u Leposaviću otvorio je kosovski premijer u ostavci Aljbin Kurti.