Zvezde u Beogradu
Heroji akcionih filmova kod Vučića: Nakon Džekija Čena došao i Stiven Sigal
Heroji akcionih filmova akcijaju ovih dana po Beogradu. Posle Džekija Čena, u Srbiju je došao i Stiven Sigal
U avgustu 2024. godine zatvoreno je svih devet tadašnjih filijala Pošte Srbije na severu Kosova. U januaru je zatvoreno sedam filijala Pošte Srbije južno od Ibra. Sada su zatvorene i filijale u Gračanici i Štrpcu
Pripadnici Centralnog inspektorata za nadzor tržišta i Pošte Kosova, u pratnji Kosovske policije, preuzeli su u četvrtak objekte JP Pošte Srbije u Gračanici i Štrpcu, javljaju kosovski mediji.
Прикажи ову објаву у апликацији Instagram
Preuzimanju objekta u Gračanici prisustvovao je i direktor Pošte Srbije na Kosovu Ivan Milojević, objavio je Radio Kim.
„Mi, Srbi sa Kosova, smo isterani iz gradova i sa svojom poštom smo radili 25 godina po selima, u privatnim kućama. I ovo malo što smo napravili danas nam oduzimaju”, rekao je v.d. direktora RJ „Kosovo i Metohija“ u Pošti Srbije Ivan Milojević.
„Desilo se da su 17. ili 15. jula promenili vlasnika u kosovskom katastru gde smo bili upisani mi, Pošta Srbije kao Pošta Gračanica, na jedan nezakonit način“, rekao je Milojević.
Dodao je da nisu imali prilike da u zapisnik o današnjem preuzimanju unesu primedbe.
„Danas nam nisu dali ni napomenu da napišemo u zapisniku, da iznesemo istinite tvrdnje za koje imamo dokaze, da smo ovu poštu sami gradili od 2004, da je tu postojala mala, stara pošta od tridesetak kvadrata, a da je ovo danas, što vidite, bila centrala Pošte Srbije na Kosovu i Metohiji, da se sada uzurpira, oduzima“, kazao je Milojević.
On je naveo i da su kosovske institucije napravile „pravno pokriće za taj svoj proces koji su danas završili, a započeli su ga privremenim zatvaranjem“.
„Trebalo im je vreme da bi napravili papire, da tako kažem. To nije slučaj samo u Gračanici, to se dešava u Štrpcu, Leposaviću, svuda “, rekao je Milojević.
Ranije zatvarene filijale Pošte Srbije
Prethodno je 15. januara ove godine zatvoreno sedam filijala Pošte Srbije južno od Ibra.
Plombirane su i ekspoziture u Gračanici, selu Banja, Prilužju, Lepini, Ugljaru, Donjoj Gušterici i Orahovcu.
Za neke od ovih objekata Pošta Srbije navodila je da su u njenom vlasništvu, dok je iz pojedinih iznošen inventar koji je preuzimala Pošta Srbije, i to uz asistiranje Kosovske policije. Svi ovi objekti su plombirani, da bi se u međuvremenu započelo sa pripremom otvaranja Pošte Kosova u nekim od njih.
Na severu Kosova 5. avgusta 2024. godine zatvoreno je svih devet objekata koje je koristila Pošta Srbije.
Plombirane su tri pošte u Kosovskoj Mitrovici, dve u opštini Zvečan, jedna u Zubinom Potoku i tri u opštini Leposavić.
Manje od mesec dana nakon tih zatvaranja, na glavnom šetalištu u severnom delu Mitrovice pojavio se znak filijale Pošte Kosova.
Prethodno je, u junu prošle godine, Pošta Kosova otvorena u selu Banjska, u opštini Zvečan, u prizemlju zdravstveno-turističkog kompleksa „Rajska Banja“.
U narednim mesecima, objekti Pošte Kosova otvoreni su u Zvečanu, Leposaviću i Zubinom Potoku.
Krajem aprila, filijalu Pošte Kosova u Leposaviću otvorio je kosovski premijer u ostavci Aljbin Kurti.
Heroji akcionih filmova akcijaju ovih dana po Beogradu. Posle Džekija Čena, u Srbiju je došao i Stiven Sigal
Rektor Univerziteta u Beogradu Vladan Đokić naveo je da odluka o smeni dekanke Medicinskog fakulteta Tatjane Simić nije u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju, Statutom Univerziteta u Beogradu i Statutom Medicinskog fakulteta
Poljoprivrednici iz IZOPS-a najavljuju proteste od sledeće nedelje – bar jedan u Novom Sadu. Traže dizel bez akcize, slobodno tržište, subvencionisane kredite i 300 evra po hektaru zbog suše i mraza
Stranke na vlasti ponovo pokušavaju da kroz izmene Krivičnog zakonika uvedu lakši oblik silovanja. Po principu: malo ju je obljubio bez njenog pristanka, nije to baš tako strašno
Leto 2025. bi pre par decenija bilo zabeleženo kao rekordno vrelo i sušno
Vreme nasilja: Protest u Novom Sadu u pet slikaBes, pendreci i suzavac Pretplati se
Arhiva nedeljnika Vreme obuhvata sva naša digitalna izdanja, još od samog početka našeg rada. Svi brojevi se mogu preuzeti u PDF format, kupovinom digitalnog izdanja, ili možete pročitati sve dostupne tekstove iz odabranog izdanja.Vidi sve