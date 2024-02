Do subote ili nedelje maksimalna dnevna temperatura biće uglavnom između 15 i 20 stepeni, a ponegde i između 21-22 stepena, kaže meteorolog Nedeljko Todorović.

Promena vremena sprema se početkom naredne sedmice, međutim, kako navodi Todorović za RTS, prave zime neće biti.

„Anticiklon je polje, oblast visokog atmosferskog pritiska, različit od ciklona. To je normalan izlazak, pritisak, jer ima oblaka i padavina“, objašnjava meteorolog Nedeljko Todorović.

Todorović kaže da je u stručnim krugovima ovaj anticiklon poznat po nazivu „Azurski anticiklon“, a imenovanje po vrhovnom antičkom bogu Zevsu nije rezultat rada nacionalnih meteoroloških službi u Evropi.

„Kad pogledate bilo koje analize Evrope, to je meteorološka analiza Karata, nigde to ne piše. Znači, to ljubitelji meteorologije ili neke možda privatne kompanije prema svom nahođenju daju ta imena“, kaže Todorović.

Navodi da iz Mediterana stiže topli afrički vazduh i podiže temperaturu, te kad nema nekog značajnog vetra, onda je ujednačena temperatura – nema iz dana u dan mnogo promena.

„Jutarnje temperature su dosta visoke kad ima oblačnosti, tako da kažem, onda nema izračivanja i smrzavanja zemlje, pogotovo u zimi, onda se ne ohladi dovoljno vazduh i ostane temperatura relativno visoka“, pojašnjava meteorolog.

„Srednji datum pojave poslednjeg snega je tamo oko 20-25. marta, tako da ne treba još definitivno otpisati zimu. Mada i to što bude kasnije sada, do kraja zime ili početka proleća, nije neka velika hladnoća i male su šanse da bude neke prave zime i da nas okuje led“, procenjuje Nedeljko Todorović.