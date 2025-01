Posle decembarske jednodnevne obustave rada, više od 12.000 advokata u Srbiji počelo je u ponedeljak (20. januar) sedmodnevni štrajk u znak podrške studentima i njihovim zahtevima.

„Ovo je naš znak solidarnosti sa studentima da ih podržimo u ostvarenju njihovih ciljeva i podržavaćemo ih u svakom trenutku dok budemo smatrali da su ti zahtevi opravdani“, kaže za „Vreme“ Nemanja Jovović, sekretar Upravnog odbora Advokatske komore Srbije (AKS).

Odluka o štrajku doneta je u subotu (18. januar) na sednicni Skupštine AKS glasovima svih 120 prisutnih delegata. Sednicu je ranije napustilo šestoro delegata.

Advokatska komora Srbije ima 220 advokata i za kvorum je potrebno 111, objašnjava sagovornik „Vremena”.

„Delegati su smatrali da su zahtevi studenata opravdani, iz tog razloga je i izglasala sednodnevnu obustavu rada“, objašnjava Jovović.

„Rulja“ koja podržava studente

S vrha vlasti stigle su odmah reakcije.

Najpre je predsednik države Aleksandar Vučić, gostujući u emisiji „Ćirilica” na Happy televiziji, advokate koji štrajkuju nazvao „ruljom“.

On je, komentarišući uzajamnu podršku studenata i advokata i odluku Advokatske komore da proglasi sedmodnevni štrajk, rekao kako „postoje hiljade advokata koji hoće da rade“, ali su „doveli rulju da ih preglasa na nekom sastanku u Advokatskoj komori“.

AKS se ovim povodom oglasila saopštenjem u kom najoštrije osuđuje izjavu predsednika.

Napad na ugled advokature i Ustav

„Ove uvredljive i neprimerene izjave predstavljaju ozbiljan napad na ugled advokature i njenih predstavnika“, navodi se u saopštenju.

„Takođe, izjava o tome da će ‘neko drugi’, a ne postojeće advokatske komore, vršiti upis i brisanje advokata, kako to predviđa Zakon o advokaturi, predstavlja grubo kršenje Ustava Republike Srbije, s obzirom na to da predsednik Republike Srbije nije nadležan da donosi odluke u ovoj oblasti“, dodaje se u saopštenju AKS.

Advokati dalje pozivaju sve organe vlasti da poštuju ustavna načela podele vlasti i da deluju u okviru svojih ovlašćenja, što je, kako navode, osnovni princip na kojem počiva pravni sistem Srbije, a njegovo kršenje ugrožava vladavinu prava.

Reagovala je i ministarka pravde Maja Popović, rekavši da nisu postojali razlozi za štrajk advokata, jer da ničim nisu ugroženi interesi advokatske profesije.

Šira slika

Nemanja Jovović iz Adokatske komore Srbije kaže za „Vreme“ da ukoliko se usko posmatra, interesi advokatske profesije zaista nisu ugroženi, ali da treba posmatrati širu sliku.

„Mi smo nezavisna, samostalna profesija, ali kroz razna postupanja države, posredno smo ugroženi. Na primer, kroz donošenja zakona, izmena zakona, naročito izmene Krivičnog zakonika i Zakonika o krivičnom postupku bez učešća advokature. Iako mi u komisijama imamo predstavnike, imali smo primedbe na te nacrte zakona, ali to nije uvaženo. Moramo ovu celu priču posmatrati malo šire od onoga kako to ministarka pokušava da predstavi“, kaže Jovović za Vreme.

Spremnost na zastupanje studenata

Advokatska komora Srbije, njeni aktivisti, članovi Upravnog odbora, delegati budno prate dešavanja i uvek su tu da podrže ono što smatramao pravičnim i opravdanim u celoj toj borbi, kaže sagovornik „Vremena“.

Podseća da su do sada u više navrata pružali različite vidove podrške i pomoći studentima koji su u blokadi, ali i da su spremni da im pruže i profesionalnu pomoć.

„Veći broj kolega se prijavio da brani i zastupa studente pred organima vlasti kada su njihovi pojedinačni interesi i zaštita njihovih prava u pitanju. Spremni smo da ih zastupamo i branimo pred nadležnim organima u svakom trenutku, osim što to ne bismo mogli da radimo u ovih sedam dana. Bilo šta da se desi, obustava rada je potpuna, osim u slučaju ako ističu rokovi za podnošenje pravnih lekova. To je izuzeto od ove zabrane, to je minimum rada koji je Advokatska komora Srbije utvrdila“, kaže Jovović.

Uputstva za štrajk

Upravni odbor AKS doneo je uputstva o postupanju advokata tokom sedmodnevnog štrajka.

Svi advokati u Srbiji dužni su da poštuju odluku i njeno nepoštovanje predstavlja disciplinski prestup.

„U vreme trajanja štrajka, advokati se ne smeju naći u zgradi suda, u zgradi tužilaštva, u kancelarijama javnih beležnika, kancelarijama javnih izvršitelja i u zgradama organa uprave, osim ako su tamo povodom nekih privatnih poslova. U službenom smislu, kao branioci i punomoćnici, ne smeju se tamo naći“, objašnjava sagovornik Vremena.

Ipak, ne isključuje mogućnost kršenja ove zabrane.

„Koliko sam obavešten, podneta je jedna tužba, traženo je izdavanje privremene mere da se ove odluke Skupštine Advokatske komore Srbije stave van snage. Da li će se to usvojiti, to je stvar suda i procedure. Ako sud proceni da je ovo zakonito, onda će odbiti predlog za izdavanje privremene mere, ako proceni da ima nekih manjkavosti, može i da usvoji i da stavi van snage odluku Skupštine AKS“, zaključuje Jovović.

Viši sud u Beogradu usvojio je u međuvremenu u ponedeljak (20. januar) zahtev advokata Gorana Petronijevića za privremenu meru poništavanja odluke Skupštine Advokatske komore Srbije o proglašenju sedmodnevne obustave rada, prenose mediji.

Advokat Petronijević je tražio obustavu izvršenja odluke Skupštine AKS kojom se proglašava potpuna obustava rada i zatražio obezbeđenje minimuma procesa rada.