Početak nove školske godine donosi nove blokade nastave, štrajkove, otkaze nastavnicima i smene direktora. U Petoj beogradskoj gimnaziji sukob između učenika i nastavnika prerastao je u simbol šireg problema

Prošlo je više od mesec dana od početka nove školske godine, ali je u nekim školama i dalje turbulentno.

Tako su učenici gimnazije u Pančevu od ponedeljka (6. oktobar) u jednonedeljnoj blokadi nastave, učitelji i nastavnici u beogradskoj Osnovnoj školi „Pavle Savić” su u zakonskom štrajku, a u Petoj beogradskoj gimnaziji učenici jednog razreda novog nastavnika matematike dočekali su uz sendvič i „Informer”, pošto se deklarisao kao naprednjak.

Zajedničko ovim školama je da su dobile nove vršioce dužnosti direktora i nastavnike.

Početak nove školske godine oko 200 nastavnika dočekalo je uz otkaze, a smenjeno je više od 70 direktora.

Sve to bio je odgovor Ministarstva prosvete na podršku studentima, obustavu nastave i blokade tokom drugog polugodišta prošle školske godine.

Slučaj II/11 u Petoj beogradskoj gimnaziji

Prethodna školsla godina izrodila je u nekim školama da su deca postala osvešćena da se angažuju kada glavom udare u nepravdu.

Upravo to su uradili učenici II/11 Pete beogradske gimnazije koji su ostali bez stare razredne jer joj nije produžen ugovor. Dočekali su sredinom septembra nastavnika matematike uz ilustraciju 50 evra, dnevni list „Informer” i sendvič za katedrom.

On je prethodno pred razredom iskazao svoj politički stav, govori da je stara razredna dobila šta je tražila i ušao u sukob sa celim razredom, tvrde roditelji đaka ovog odeljenja.

Deca su, kaže za „Vreme” majka jednog učenika ovog odeljenja Dragana Stanišić, dobila ukor, prećeno im je socijalnom službom i tužilaštvom.

„Ja ne kažem da je u redu to što su deca uradila, verovatno je postojao i drugi način da se izbore sa profesorom, ali je to bio čin njihovog revoltra i ne smatram da to što su uradili predstavlja povredu ugleda i časti škole. Oni su prosto reagovali na profesora koji je doveden da zameni njihovu profesorku koja je bila stručna matematičarka i postavio se nadobudno, jasno izneo politički stav, izvređao njihovu staru razrednu i deca su pružila otpor na vrlo duhovit način.”

Na času odeljenskog starešine kasnije je obavljen razgovor sa decom u prisustvu pomoćnika direktorke, školskog pedagoga i psihologa, a Stanišić napominje da je v. d. direktorka i na ova mesta dovela nove ljude.

Pretnja disciplinskim postupcima

Deci je, dodaje, prećeno disciplinskim postupcima zbog povrede ugleda i časti profesora.

„Jasno im je rečeno da je to ‘treći nivo nasilja’, odnosno da se uključuje eksterna mreža i da će deca morati da snose posledice. Roditelji su nakon toga odmah reagovali i prijavili zastrašivanje učenika preko platforme ‘Čuvam te’. Nakon toga smo dobili nalog od odeljenskog starešine da u roku od 24 sata dostavimo izjavu v. d. direktorki mejlom, pošto nam je zabranjen ulazak u školu i nemamo ni otvorena vrata ni bilo kakav kontakt sa razrednom, osim mejlom.”

V. d. direktorka je, tvrdi sagovornica „Vremena”, više puta na razgovor zvala razrednu i zahtevala kaznu za decu.

Roditelji su se obratili Republičkoj inspekciji, Ministarstvu prosvete, školskoj upravi i Zaštitniku građana tražeći informacije o kompetencijama profesora matematike. Odgovore još nisu dobili. Takođe su tražili informacije od javnog značaja za kompetencije novih profesora.

Na decu je vršen usmeni pritisak da se izvine profesoru matematike, što su ona odbila, a zatim su im smanjene ocene iz vladanja.

Dvojici učenika je prećeno da će biti izbačeni iz učeničkog doma gde žive pošto nisu iz Beograda.

Jedan od njih je sin Dragane Stanišić.

„To je bila direktna pretnja i mi smo ponovo reagovali i pisali svim institucijama i na platformu ‘Čuvam te’“.

U međuvremenu se ništa nije promenilo, pa su zahteve institucijama ponovili.

Promenjena većina profesora

Odeljenju II/11 promenjeni su svi profesori osim nastavnika latinskog, istorije i francuskog. Delu odeljenja ostao je i stari nastavnik informatike.

„Gotovo kompletno su im zamenili profesore, neki su i ranije radili u Petoj, neki su došli sa strane i uglavnom su prema deci fer i korektni. Održavaju časove onako kako to treba da se radi i deca ni sa jednim od njih nemaju problem, što jasno govori da je ovde ključ problema profesor, a taj problem niko ne želi da rešava”, kaže Stanišić, napominjući da su deca II/11 izuzetno nadarena, te da je jedan od đaka ovog odeljenja prošle školske godine osvojio bronzanu medalju za Srbiju na Internacionalnoj juniorskoj geografskoj olimpijadi.

Uz roditelje i učenike ovog odeljenja stali su i đaci drugih razreda, kao i njihovi roditelji.

„Izvinjenje nastavniku protiv koga sam se borila”

Dragana Stanišić zaposlena je kao nastavnica biologije u jednoj osnovnoj školi i mesecima je bila u obustavi nastave i na protestima.

„Meni je kao roditelju i takođe nastavnici koja je mesecima bila na ulici, strašno da neko od mog deteta traži da se izvini nekom takvom nastavniku protiv koga sam se mesecima borila. I još na sve to da mu neko preti izbacivanjem iz učeničkog doma za nešto što apsolutno nema smisla”, kaže Stanišić.

Deca se, dodaje, sa svim pritiscima nose odlično.

Nada se da će situacija u kojoj se trenutno nalaze možda pokazati da jedinstvo pobeđuje i da će direktorka shvatiti da mora da organizuje Savet roditelja, da mora da dozvoli da postoji školski odbor u školi i da se roditelji pitaju.

„Da otvori vrata škole, da u nastavnom procesu mora da postoji povezanost između učenika, roditelja i nastavnika. To je nešto što mi pre svega želimo – da škola radi u zakonskim okvirima, da bude zaista vaspitno obrazovno ustanova, da se vodi računa o kadru koji predaje našoj deci i da i mi budemo uključeni u nastavni proces.”

Besmisleno postupanje uprave škole

Nevena Vučković Šahović iz Centra za prava deteta kaže za „Vreme” da je postupanje školske uprave besmisleno i nepotrebno.

„Oni nisu u stanju da obezbede kvalitet nastave koji je uobičajen u srednjim školama, izgleda da nemaju kadar. Pošto su pootpuštali sve te nastavnike, dovode ljude koji su izgleda nedovoljno kompetentni do te mere da i deca primećuju. I onda kad istaknu neki svoj zahtev, obraćaju im se kao blokaderima”, kaže Vučković Šahović.

Sukob koji trenutno postoji u Petoj beogradskoj gimnaziji je, prema njenim rečima, neprihvaljiv.

„Ne mislim da će se rešiti tako što će se permanentno jedna strana u sukobu kažnjavati, nego da je trebalo na neki drugi način to da se rešava, da se vidi u čemu je problem, šta nije išlo kako treba, zašto su svi ti nastavnici otpušteni.”

Deca imaju prava na politički stav

Ono što su izrodili obustava nastave i protesti u drugom polugodištu prošle školske godine, mnogi su videli kao dobru priliku za sinergiju unutar škola.

Vučković Šahović ranije je govorila za „Vreme” da su aktivnosti koje su se u tom trenutku dešavle u školama dobre i da se njima ostvaruje „sinergija četvorougla nastavnik-dete-roditelj-zajednica i deca se uče onome što je u našem zakonu proklamovano kao cilj obrazovanja, a to je osposobljavanje deteta u građanskom društvu, za razvoj njegove ličnosti koja će biti samostalna, donositi samostalne i zrele odluke aktivno učestvujući u radu škole od najmlađih dana“.

Ponavlja i sada da su osnovni ciljevi obrazovanja razvoj deteta u demokratskom društvu, te za nenasilno rešavanje sukoba.

„Na primeru Pete beogradske gimnazije vidimo ružan način na koji se to vodi i pokazuje veliku nekompetenciju i nemogućnost da se bilo koji sukob reši normalnim putem i da se uspostavi saradnja u trouglu roditelj, nastavnik i učenik. Bez te saradnje nema pomaka. A to je upravo nešto što je, činilo se, izrodila čitava ova priča prošle godine. Oni sada ne žele takvu saradnju.”

Poslednja dešavanja u Petoj komentariše kao pokušaj slamanja volje i otpora koji pružaju učenici i roditelji.

Pritisci u Petoj

Nova školska godina u mnogim beogradskim školama počela je uz velike probleme, ali se u Petoj beogradskoj gimnaziji oni osećaju posebno snažno. Devetnaestoro nastavnika dobilo je otkaz neposredno pred početak školske godine, a oni koji su ostali na radnim mestima tvrde da se svakodnevno suočavaju sa pritiscima.

Kako je ranije za „Vreme” objasnila jedna nastavnica zaposlena u ovoj školi, osoblje trpi razne pritiske, a poseban problem predstavlja nedostatak nastavnika za ključne predmete, poput matematike.

„Otpušteni su mladi ljudi, sposobni pedagozi, stručni u svojim oblastima, a dovedeni ljudi sumnjive profesionalne prošlosti, bez adekvatnih kompetencija i iskustva u radu sa učenicima. Protiv pojedinih je ranije vođen disciplinski postupak zbog nacionalne diskriminacije učenika. Jedan od kolega nema ni potrebne kvalifikacije“, rekla je tada sagovornica „Vremena”.

