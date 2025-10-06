Blokada škola i fakulteta i u novoj školskoj godini je noćna mora režima Aleksandra Vučiča. Upravo to su učinili pančevački gimnazijalci

Gimnazija „Uroš Predić“ u Pančevu je od ponedeljka (6. oktobra) u blokadi.

U saopštenju koje potpisuju učenici navedeno je da ta odluka predstavlja kolektivni izraz volje učenika da se na zakonit i nenasilan način izbore za sopstvena prava, dostojanstvo i kvalitetnije uslove školovanja.

Jedan od glavnih problema zbog kog su se odlučili za blokadu škole je imenovanje novog v. d. direktora Radisava Milića.

Učenici su u školi, ali nastava se ne održava, rekao je jedan od đaka ove škole za N1.

Većina đaka za blokadu

Učenici su blokadu izglasali u nedelju 5. oktobra. Za blokadu je glasalo 586 učenika, protiv je bilo 53, a 269 se nije izjasnilo, prenosi portal 013 info.

Oni su saopštili da je stupanje u blokadu oblik mirnog i organizovanog protesta protiv uočenih nepravdi, sistematskih problema i nepravilnosti u obrazovnom procesu.

Blokada će se, naveli su učenici, sprovoditi u skladu sa dogovorenim pravilima i pravilnikom, uz puno poštovanje školskog prostora, zaposlenih i svih učesnika. Svi učenici koji učestvuju u blokadi obavezni su da poštuju dogovoreni raspored dolazaka i dežurstava, vode računa o imovini škole, ne ometaju bezbednost i red u ustanovi, te ne dozvoljavaju ulazak neovlašćenim licima, navedeno je u saoštenju.

Učenici ističu da je cilj blokade pokretanje dijaloga i rešavanje konkretnih problema, te pozivaju sve nadležne strane da uzmu u obzir razloge protesta.

O daljim koracima i trajanju blokade učenici će blagovremeno obaveštavati školsku upravu i javnost.

Savet roditelja zabrinut zbog imenovanja v. d. direktora

Savet roditelja te škole je takođe zabrinut zbog imenovanja Radisava Milića za vršioca dužnosti direktora Gimnazije, jer je prethodno razrešen sa rukovodećih funkcija u čak tri obrazovne ustanove, usled nezakonitog postupanja, što je javno dostupna informacija.

Radisav Milić prethodno je u aprilu 2024. smenjen s mesta direktora Šeste beogradske gimnazije, a ranije je gubio funkciju i u školama u Smederevu i Beogradu, pisala je ranije Pištaljka.

„Imenovanjem osobe sa takvim referencama, šalje se poruka koja je u potpunosti suprotna interesima dece, roditelja, zaposlenih i obrazovnog sistema u celini”, saopštio je Savet roditelja ove škole.

Pitaju se i „da li bi donosioci odluka želeli da školu koju pohađaju njihova deca vodi neko sa dokazanim nasilničkim ponašanjem i višestrukim razrešenjima sa direktorskih funkcija”.

Savet roditelja podržava predlog zaposlenih da se za vršioca dužnosti direktora imenuje profesorka Vesna Milivojević.

Smene u školama

Početkom školske godine oko 200 nastavnika s ugovorom na određeno ostalo je ostalo bez posla kaže za „Vreme” Dušan Kokot iz Nezavisnog sindikata prosvetnih radnika Srbije. Mnogi od njih su u međuvremenu našli zaposlenje u drugim školama.

Prema izjavi ministra prosvete Dejana Vuka Stankovića s kraja avgusta, 75 direktora podnelo je ostavke iz različitih razloga, a dužnosti je razrešeno 25 direktora na osnovu nalaza prosvetne inspekcije.

Sindikati ukazuju na to da je u međuvremenu još direktora razrešeno, ali da ministar i dalje navodi isti broj.

Prošlogodišnje blokade

Prošla školska godina, odnosno njeno drugo polugodište bilo je haotično u mnogim školama u Srbiji.

Iako se podaci sindikata o tome koliko je nastavnika učestvovalo u obustavi nastave nisu poklapali sa podacima nadležnog ministarstva, svakako hiljade nastavnika nekoliko meseci nije ulazilo u učionice.

Neki su zbog toga trpeli posledice – protiv njih su pokretani postupci, deljeni su otkazi, a svima je u jednom trenutku bila obustavljena isplata plata.

Prošlogodišnje blokade učenika počele su kao čin podrške studentima, a prvi su u blokadu stupili učenici Prve kragujevačke gimnazije.

Ovog oktobra „Vreme“ slavi i časti – čak 35 odsto popusta za naš 35. rođendan! Važi za polugodišnje i godišnje pretplate. Pretplatite se sada!