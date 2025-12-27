Pravosuđe
Rezerve hrane su pri kraju, finansijskih sredstava takođe, zbog čega je Javni akvarijum i tropikarijum Beograda na ivici opstanka
Osnivač Javnog akvarijuma i tropikarijuma Beograd Branislav Jakovljević kazao je danas da je ta ustanova na ivici opstanka zbog nedostatka finansijskih sredstava i da su rezerve hrane pri kraju te dodao da je zato ugroženo više od 3.000 riba i životinja.
U momentu kad Siniša Mali najavljuje izgradnju Akvarijuma na prostoru preko puta Beograda na vodi koji će biti „jedan od najvećih akvarijuma u ovom delu Evrope“, ovaj apel Branislava Jakovljevića zvuči kao prekor društvu zbog nebrige.
Po njegovim rečima, tokom 11 godina postojanja više od 100.000 dece je prošlo kroz tu ustanovu koja je jedinstveni edukativni i turistički sadržaj Srbije i Beograda.
Beogradski akvarijum je otvoren pre 10 godina. U njemu živi oko 300 vrsta riba, gmizavaca i vodozemaca. Tu su murine, hobotnice i morske zvezde, pirane, ribe Azije, razne vrste korala, stanovnici Australijskog biotopa, Amazonskog… Tu su i mala veštačka jezera sa koi šaranima i kornjačama, izložba bonsai drveća, bioskop…
Branislav Jakovljević je naveo da je ove godine drastično opao broj poseta zbog nestabilne situacije u zemlji i svetu.
„Smanjen broj posetilaca uticao je na sredstva od kojih mi ovo sve izdržavamo. Mnogo organizovanih poseta je otkazano zbog renoviranja ulica u našoj blizini. Rezerve hrane su na izdisaju, kante i džakovi su na dnu, lekova još imamo“.
Pozvao je građane da posete Javni akvarijum i tropikarijum u Ulici Milenka Vesnića 3 na Dedinju i pomognu da to mesto opstane.
Cena ulaznica za odrasle je 600 dinara, za decu od tri do 12 godina 300 dinara, a mladji od tri godina ne plaćaju ulaz.
