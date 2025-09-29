Asocijacija sudijskih pomoćnika istakla je da javna raspava o izmenama Krivičnog zakonika i Zakona o krivičnom postupku „reflektuje kazneni populizam“

Asocijacija sudijskih pomoćnika zabrinuta je povodom načina na koji se sprovodi javna raspava o izmenama Krivičnog zakonika i Zakona o krivičnom postupku.

Ta asocijacija pozvala je Ministarstvo pravde da ispita vođenje procesa i hitno obezbvedi inkluzivniji, transparentniji i stručniji okvir za izmene.

Asocijacija sudijskih pomoćnika saopštila je da se javna rasprava svodi isključivo na slanje komentara mejlom – „bez dijaloga, bez transparentnosti i bez stvarne mogućnosti da zainteresovana javnost utiče na sadržaj predloženih rešenja“.

Asocijacija je podsetila da je isti zakonski predlog povučen pre godinu dana posle oštrih kritika Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji i šire javnosti.

Istaknuto je se da rasprava traje od 10. septembra do 1. oktobra i da je 20 dana nedovoljno za ozbiljnu stručnu i naučnu analizu i da javnost nema uvid u prethodne komentare iz 2024. godine, a nije objašnjeno zbog čega oni nisu uvaženi.

Govoreći o izmenama, Asocijacija je navela da one „reflektuju kazneni populizam – pooštravanje kazni i uvođenje doživotnog zatvora za niz dela, bez dokaza da takve mere doprinose smanjenju kriminala“.

Naglašeno je da posebnu zabrinutost izazivaju odredbe koje zadiru u slobodu izražavanja, medija i mirnog okupljanja – čime se otežava prijavljivanje zloupotreba i pristup informacijama od javnog značaja.

Izvor: FoNet