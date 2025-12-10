Planom se predviđa izrada idejnog rešenja, preciziranje prostorne, funkcionalne, infrastrukturne i saobraćajne organizacije ovog područja, kao i priprema neophodnih podloga i dokumenata za postupke pred nadležnim organima

Kompanija Avala Studios i arhitekta Vladimir Lojanica potpisali su danas u Društvu arhitekata Beograda sporazum o saradnji na izradi Prostornog plana područja posebne namene za prostor između ulica Blagoja Parovića, Kneza Višeslava, Miloja Zakića i Vladimira Rolovića u opštini Čukarica.

Reč je o prostoru naspram zaštićenog područja šume Košutnjak.

Planom se predviđa izrada idejnog rešenja, preciziranje prostorne, funkcionalne, infrastrukturne i saobraćajne organizacije ovog područja, kao i priprema neophodnih podloga i dokumenata za postupke pred nadležnim organima.

Ceo postupak izrade Prostornog plana trajaće oko 14 meseci.

Lojanica je rekao da je ključna polazna tačka da će se razvoj tog područja sprovoditi kao braunfild investicija i da će buduća gradnja biti realizovana na temeljima postojećih objekata, bez zauzimanja novih prirodnih površina.

„Svi objekti sa kulturno-istorijskom i arhitektonskom vrednošću biće sačuvani i prenamenjeni. Neće biti posečeno nijedno vitalno drvo“, naveo je Lojanica, koji i dekan Arhitektonskog fakulteta.

On je rekao da se arhitektura raspoređuje između krošnji, većim povlačenjima i integracijom vegetacije u atrijume, istakavši da je rezultat dvostruka dobit – povećana efikasnost korišćenja prostora i očuvanje snažnog pejzažnog identiteta koji taj deo Čukarice čini jedinstvenim.

Lojanica je ranije ove godine osvojio prvu nagradu na javnom konkursu Društva arhitekata Beograda za urbanu i pejzažnu revitalizaciju tog područja.

Rukovodilac sektora razvoja u kompaniji Avala Studios, koja je deo češke kompanije SEBRE, Đorđe Lukić rekao je da je autoru projektnog rešenja poverena izrada Prostornog plana čime se obezbeđuje kontinuitet u razvoju autorskog koncepta i zaštita javnog interesa.

„U međunarodnoj praksi se kontinuitet prisustva autora u izradi planskog akta smatra najboljim modelom za realizaciju složenih urbanih transformacija“, naveo je Lukić.

Kompanija SEBRE razvija projekte visokog kvaliteta u Češkoj, Engleskoj i Srbiji, kombinujući arhitekturu, građevinarstvo i razvoj projekata.

Izvor: FoNet