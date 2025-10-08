Na tri LED bilborda u centru Niša su osvanule čestitke Vladimiru Putinu za 73. rođendan. To je morala da odobri uprava grada

„Srećan rođendan, predsedniče!”

Na digitalnim ekranima na tri mesta u Nišu stoji rođendanska čestitka Vladimiru Putinu, a potpisuje je „Društvo Srpsko-ruskog prijateljstva Bratstvo”. Predsednik Rusije je 7. oktobra napunio 73 godine.

U Nišu je pod nazivom „Bratstvo” u APR-u registrovano samo Društvo srpsko-beloruskog prijateljstva, čiji je zakonski zastupnik nekadašnji gradski odbornik i portparol Direkcije za javni prevoz, sada predsednik OFK Sinđelić, Nenad Stanković, pišu „Južne vesti“.

Bilbordi su postavljeni u trenutku kada NIS-u odbrojavaju dani do stupanja na snagu sankcija, koje će građanima i energetskoj stabilnosti Srbije doneti mnoge poteškoće, a za šta je i predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao da ni jedni ni drugi nisu uvažile interese Srbije, pa ni Rusija.

Ruska stranka bez Rusa

U skladu sa Odlukom o oglašavanju na teritoriji grada Niša, za svako postavljanje vizuelnih poruka u javnom prostoru potrebna je prethodna saglasnost Gradske uprave.

Predstavnici gradske vlasti u Nišu nisu se oglasili povodom postavljanja čestitki Putinu, dok iz nadležnih gradskih službi za sada nije potvrđeno da je za ove bilborde izdata odgovarajuća dozvola.

Prema podacima poslednjeg popisa stanovništva u Srbiji, u Nišu živi svega 121 Rus. Uprkos tome, na prošlogodišnjim lokalnim izborima Ruska stranka, u kojoj nema Rusa, kandidovala se kao manjinska, osvojila jedan mandat i „presudila“ da vlast u gradu preuzme koalicija okupljena oko SNS-a.

Izvor: Južne vesti

Ovog oktobra „Vreme“ slavi i časti – čak 35 odsto popusta za naš 35. rođendan! Važi za polugodišnje i godišnje pretplate. Pretplatite se sada!