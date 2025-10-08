„Srećan rođendan, predsedniče!”
Na digitalnim ekranima na tri mesta u Nišu stoji rođendanska čestitka Vladimiru Putinu, a potpisuje je „Društvo Srpsko-ruskog prijateljstva Bratstvo”. Predsednik Rusije je 7. oktobra napunio 73 godine.
U Nišu je pod nazivom „Bratstvo” u APR-u registrovano samo Društvo srpsko-beloruskog prijateljstva, čiji je zakonski zastupnik nekadašnji gradski odbornik i portparol Direkcije za javni prevoz, sada predsednik OFK Sinđelić, Nenad Stanković, pišu „Južne vesti“.
Bilbordi su postavljeni u trenutku kada NIS-u odbrojavaju dani do stupanja na snagu sankcija, koje će građanima i energetskoj stabilnosti Srbije doneti mnoge poteškoće, a za šta je i predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao da ni jedni ni drugi nisu uvažile interese Srbije, pa ni Rusija.
Ruska stranka bez Rusa
U skladu sa Odlukom o oglašavanju na teritoriji grada Niša, za svako postavljanje vizuelnih poruka u javnom prostoru potrebna je prethodna saglasnost Gradske uprave.
Predstavnici gradske vlasti u Nišu nisu se oglasili povodom postavljanja čestitki Putinu, dok iz nadležnih gradskih službi za sada nije potvrđeno da je za ove bilborde izdata odgovarajuća dozvola.
Prema podacima poslednjeg popisa stanovništva u Srbiji, u Nišu živi svega 121 Rus. Uprkos tome, na prošlogodišnjim lokalnim izborima Ruska stranka, u kojoj nema Rusa, kandidovala se kao manjinska, osvojila jedan mandat i „presudila“ da vlast u gradu preuzme koalicija okupljena oko SNS-a.
Izvor: Južne vesti
Ovog oktobra „Vreme“ slavi i časti – čak 35 odsto popusta za naš 35. rođendan! Važi za polugodišnje i godišnje pretplate. Pretplatite se sada!