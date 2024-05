Čim su Uroš Blažić,optuženi za masakr u Duboni i Malom Orašju, i njegov otac uvedeni u sudnicu Višeg suda u Smederevu, gde je juče trebalo da počne suđenje, roditelji njegovih žrtava su ga napali, zbog čega su Blažići odmah izvedeni iz sudnice.

Zbog toga je doneta odluka da se suđenje izmešta u zgradu Specijalnog suda u Beogradu, rekao je advokat Nebojša Perović, punomoćnik mladića ranjenog u masakru.

VIŠI SUD Foto: Strahinja Aćimović/Tanjug

Sve je trajalo veoma kratko, nekih petnaestak sekundi. Do incidenta je došlo čim su stražari uveli Blažića, koji je nosio pancir, kao i lisice na rukama i nogama.

Porodice žrtava počele su tada da guraju stolice u sudnici i glasno viču, a majci ubijenog Dalibora Todorovića je pozlilo. Ona navodi da ju je najviše pogodilo što je Blažić u sudnicu doveden okružen stražarima i sa pancirom.

Obezbeđenje je u jednom trenutku moralo da zaustavi oca Dalibora Todorovića, koji je krenuo ka Blažiću i u suzama vikao: „Ubio mi je sina! Ubio mi je sina“.

Zorica Panić, majka ubijenih Kristine i Milana Panića, je uzela šaržer koji je ispao jednom od stražara.

„Zločinac nas nije gledao, gledao je u pod, ušao je pognute glave”, opisala je kasnije Panić.

Suđenje se nije održalo i ubrzo nakon što je reakcija ožalošćenih roditelja kulminirala, Blažić je izveden iz sudnice.

Očekivane reakcije

Kada se uzmu u obzir sve okolnosti, reakcija roditelja nije neočekivana, ali nije jasno da li su poštovani svi bezbednosni uslovi za održavanje ovakvog suđenja, kao ni to da li je Viši sud u Smederevu uopšte bio dobra opcija za ovako osetljiv postupak.

Advokat Marko Pantić kaže za „Vreme” da je slučaj preuzeo sud u Smederevu, a ne Specijalni sud u Beogradu, zbog toga što se vodi kao teško ubistvo.

„Slučaj se ne vodi kao organizovani kriminal, već kao teško ubistvo pa je zato ova sudnica bila opcija”, objašnjava Pantić.

Kada su u pitanju bezbednost i sami uslovi u kojima se suđenje odigrava, Pantić objašnjava da postoje striktna pravila koja se uvek poštuju, ali da je ovaj slučaj prosto previše kompleksam.

„U normalnim slučajevima i predmetima, okrivljeni ne sme da bude vezan lisicama dok suđenje traje, već samo dok ulazi u sudnicu i izlazi iz nje. Retko se dešava da neko napada okrivljenog, ali ovaj predmet je prosto takav da je to bilo očekivano”, rekao je.

Dodaje da je bolje nastaviti suđenje u zgradi Specijalnog suda u Beogradu, koja ima bolji sistem zaštite.

Postupak protiv roditelja žrtava ne bi bio svrsishodan

Kada je u pitanju mogućnost da roditelji žrtava krivično odgovaraju za jučerašnji napad na Blažića, Pantić smatra da se protiv njih neće pokretati postupak.

„Svakako je bilo potrebno da punomoćnici i zastupnici porodica njih bolje pripreme za suđenje. Po zakonu, oni bi mogli da odgovaraju jer je nezakonito napasti bilo koga u sudnici, ali to se verovatno neće desiti. Da bi se to desilo, tužilaštvo bi moralo da pokrene postupak protiv njih, a to bi izazvalo bes javnosti i prosto nije celishodno. To su ljudi koji su preživeli neverovatne traume”, zaključuje on.

Inače, optuženom Blažiću preti 20 godina robije za masakr jer je u trenutku izvršenja krivičnih dela bio mlađi punoletnik, odnosno nije imao navršenu 21 godinu.

Uroš Blažić je optužen za užasne zločine u selima Dubona i Malo Orašje. On je 4. maja 2023. ubio devetoro ljudi i ranio još 20, od kojih je 12 osoba bilo povređeno.