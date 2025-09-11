Heroji akcionih filmova akcijaju ovih dana po Beogradu. Posle Džekija Čena, u Srbiju je došao i Stiven Sigal

Glumac koji je karijeru počeo u filmu „Iznad zakona” sastao se u Beogradu sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem, koga mnogi smatraju figurom iznad zakona.

Stiven Sigal, američki glumac i producent, kome je Vučić krajem 2015. godine uručio srpski pasoš, došao je u Srbiju nekoliko dana posle Džekija Čena, jednog od ambasadora izložbe Ekspo 2027.

Sigal je sa Vučićem razgovarao o mogućnosti jačanja kulturne i umetničke saradnje, kao i načinima na koje Srbija može biti dodatno promovisana na međunarodnoj sceni.

U posetu Srbiji došao je sa sinom, a povod je početak snimanja akcionog trilera „Red zmaja” u kojem Sigal ima jednu od glavnih uloga.

Snimanje filma odvijaće se na više lokacija u Beogradu, a režiser trilera je Vjekoslav Katušin.

Foto: Tanjug/Rade Prelić Vučić sa gostima

Zajednički projekti u kinematografiji

Vučić je na Instagramu naveo da je sa Sigalom razgovarao i o mogućim zajedničkim projektima u kinematografiji, medijskim partnerstvima i promovisanju investicija u kulturnu industriju.

On je dodao da je zahvalio Sigalu na iskazanoj ljubavi prema Srbiji i spremnosti da svoj ugled i popularnost koristi u cilju afirmacije naše zemlje u svetu.

„Njegovo opredeljenje da Srbiju doživljava kao svoju drugu domovinu, nama predstavlja veliku čast i obavezu da zajednički radimo na jačanju kulturnih i humanitarnih projekata”, rekao je Vučić.

Foto: FoNet Vučić je Sigalu krajem 2015. uručio pasoš Srbije

Udar na „blokadere”

Vučić je Sigalovo gostovanje iskoristio i da se osvrne na one za koje kaže da „ruše pozitivnu sliku Srbije u svetu“.

On je istakao da se mora promeniti slika Srbije i da se zemlja mora vratiti na pravi kolosek posle svega, kako je rekao, „što su nam uradili“ i naglasio da su zato ljudi poput Sigala, Džekija Čena i Juseina Bolta i drugih dobrodošli, jer vide pozitivne promene u našoj zemlji.

„Za nas je važno da pokušamo da, rekao bih, zemlju vratimo na pravi kolosek posle svega što su nam učinili. Zato su nam ovakve stvari dobrodošle, gde mi sliku o Srbiji moramo da promenimo, ne zbog onoga što je ona loša, jer smo mi za nešto krivi ili zaslužili, već zato što su neki ljudi odavde i mnogi ljudi spolja hteli da sruše lepu sliku o Srbiji. Zato su potrebni ljudi koji će na fer način, poput gospodina Sigala i mnogih drugih, da kažu šta je to što vide, ništa drugo”, rekao je Vučić za Informer.

Sigal i Vučić: Prijatelji i braća

Sigal je rekao da je šokiran i veoma zadovoljan velikim progresom i modernizacijom Beograda koji je video tokom boravka od nekoliko dana.

„Veoma je neverovatan novi razvoj koji je veoma impresivan. Predsednik i ja imamo takav odnos kao da smo prijatelji i braća, kao što su i Srbija i Rusija bratske zemlje i veliki prijatelji, baš kao što smo predsednik i ja veliki prijatelji”, rekao je Sigal.

Bolt i Čen kao ambasadori Ekspoa

Vučić je nedavno ugostio i dvojicu ambasadora predstojeće Ekspo izložbe.

Prvo mu je u goste došao atletičar Juesin Bolt, a zatim je došao i čuveni Džeki Čen.

Kineski glumac boravio je nedavno u Srbiji, kao drugi brend ambasador Ekspoa.

Foto: FoNet/Instagram predsednika Srbije Vučić sa Džeki Čenom u Beogradu

Cena angažmana Džeki Čena kao brend ambasadora za Ekspo je nepoznata, a kako je nedavno pisalo „Vreme“ ovakvi aranžmani koštaju od 250.000 do 750.000 dolara. Direktor preduzeća Ekspo 2027 tvrdi da troškove za brend ambasadore plaćaju sponzori, i da se oni ne plaćaju iz budžeta.