On je dodao da je zahvalio Sigalu na iskazanoj ljubavi prema Srbiji i spremnosti da svoj ugled i popularnost koristi u cilju afirmacije naše zemlje u svetu.
„Njegovo opredeljenje da Srbiju doživljava kao svoju drugu domovinu, nama predstavlja veliku čast i obavezu da zajednički radimo na jačanju kulturnih i humanitarnih projekata”, rekao je Vučić.
Foto: FoNetVučić je Sigalu krajem 2015. uručio pasoš Srbije
Udar na „blokadere”
Vučić je Sigalovo gostovanje iskoristio i da se osvrne na one za koje kaže da „ruše pozitivnu sliku Srbije u svetu“.
On je istakao da se mora promeniti slika Srbije i da se zemlja mora vratiti na pravi kolosek posle svega, kako je rekao, „što su nam uradili“ i naglasio da su zato ljudi poput Sigala, Džekija Čena i Juseina Bolta i drugih dobrodošli, jer vide pozitivne promene u našoj zemlji.
„Za nas je važno da pokušamo da, rekao bih, zemlju vratimo na pravi kolosek posle svega što su nam učinili. Zato su nam ovakve stvari dobrodošle, gde mi sliku o Srbiji moramo da promenimo, ne zbog onoga što je ona loša, jer smo mi za nešto krivi ili zaslužili, već zato što su neki ljudi odavde i mnogi ljudi spolja hteli da sruše lepu sliku o Srbiji. Zato su potrebni ljudi koji će na fer način, poput gospodina Sigala i mnogih drugih, da kažu šta je to što vide, ništa drugo”, rekao je Vučić za Informer.
Sigal i Vučić: Prijatelji i braća
Sigal je rekao da je šokiran i veoma zadovoljan velikim progresom i modernizacijom Beograda koji je video tokom boravka od nekoliko dana.
„Veoma je neverovatan novi razvoj koji je veoma impresivan. Predsednik i ja imamo takav odnos kao da smo prijatelji i braća, kao što su i Srbija i Rusija bratske zemlje i veliki prijatelji, baš kao što smo predsednik i ja veliki prijatelji”, rekao je Sigal.
Bolt i Čen kao ambasadori Ekspoa
Vučić je nedavno ugostio i dvojicu ambasadora predstojeće Ekspo izložbe.
Rektor Univerziteta u Beogradu Vladan Đokić naveo je da odluka o smeni dekanke Medicinskog fakulteta Tatjane Simić nije u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju, Statutom Univerziteta u Beogradu i Statutom Medicinskog fakulteta
U avgustu 2024. godine zatvoreno je svih devet tadašnjih filijala Pošte Srbije na severu Kosova. U januaru je zatvoreno sedam filijala Pošte Srbije južno od Ibra. Sada su zatvorene i filijale u Gračanici i Štrpcu
„Jurićemo ih po ulicama“, proricao je Jovo Bakić i mnogi su mu davali za pravo. Sada se dešava obrnuto – naprednjački Šturmabtajlung mlati narod po ulicama, kućama i lokalima. A naša čaršija se dobrim delom gnuša „svakog nasilja“
Arhiva nedeljnika Vreme obuhvata sva naša digitalna izdanja, još od samog početka našeg rada. Svi brojevi se mogu preuzeti u PDF format, kupovinom digitalnog izdanja, ili možete pročitati sve dostupne tekstove iz odabranog izdanja.