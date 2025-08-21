Autobus turističke agencije „Barbados" koji je prevozio 38 srpskih turista napadnut je kamenicama sinoć na autoputu u Grčkoj, na obilaznici oko Soluna

U napadu na autobus turističke agencije „Barbados“ pun srpskih turista koji su se vraćali iz Pefkohorija, kamenicama je razbijeno nekoliko prozora i povređen je jedan od vozača.

Srećom lakše, kažu za „Vreme“ iz ove agencije, dodajući da su tinejdžeri tvrdili kako su bacali kamenice na autobus „iz zabave“.

Iz agencije „Barbados“ je kasnije za Grčku poslat novi autobus, te kažu da su se svi nakon toga bezbedno vratili u Srbiju.

„Četvoro maloletnika bacilo je komade kamenja na autobus i kada je povređen 64-godišnji vozač autobusa koji je prebačen u Univerzitetsku bolnicu Ahepa. Iste večeri je otpušten iz bolnice“, navodi se u saopštenju Generalnog konzulata.

Prema navodima policijskog izveštaja, incident su izazvale četiri osobe, najverovatnije maloletnici.

Θεσσαλονίκη: Επίθεση με πέτρες σε τουριστικό λεωφορείο – 3 τραυματίες Άγνωστοι, πέταξαν πέτρες σε τουριστικό λεωφορείο με αποτέλεσμα να σπάσουν τα τζάμια και να τραυματιστεί ο οδηγός, και δύο επιβάτες – Το συμβάν σημειώθηκε στα διόδια Ωραιοκάστρου στη Θεσσαλονίκη.#ingr #innews pic.twitter.com/M3l3Ft1yv8 — in.gr/news (@in_gr) August 21, 2025

„Incident se dogodio sinoć oko pola devet, na obilaznici oko Soluna gde su bili radovi, to su iskoristile četiri maloletne osobe i gađale autobus kamenicama. Grčka policija uhvatila je dvojicu napadača koji su rekli da su to uradili iz igre, odnosno zabave“, kaže za „Vreme“ šef saobraćaja u agenciji Dejan Miljojković.

Miljojković dodaje i da su na autobusu razbijena dva stakla, prednje i bočno. Niko od putnika nije povređen i svi su se bezbedno vratili u Srbiju.

Povređen samo vozač

„Vozač koji je u tom trenutnu sedeo na suvozačevom sedištu je jedini zadobio povredu, imao je par posekotina, koje su sanirane u toku večeri. Srećom, vozač koji je u tom trenutku upravljao autobusom nije povređen pa smo izbegli veći problem“, ističe Miljojković.

Grčki mediji prethodno su preneli da su incidentu tri osobe lakše povređene.

Slične situacije desile su se u Vranju i Bujanovcu

Miljojković ističe da je ovo prvi put da se ovako nešto dogodi u Grčkoj, sličnih situacija bilo je na jugu Srbije.

„U Grčkoj do sada nije bilo sličnih situacija, međutim u Vranju i Bujanovcu, tačnije na autoputu blizu tih gradova je par puta bilo manje opasnih situacija. Naime, sa nadvožnjaka je par puta gađano sitnim kamenicama, ali ništa nije bilo ozbiljno“, zaključio je Miljojković.