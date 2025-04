Simo Salapura, gradonačelnik Zrenjanina, a ni drugi nadležni, već dva dana nemaju odgovor na pitanje kakav je to dim nad gradom i šta smrdi. Građani upućuju da je uzrok deponija

Zrenjaninska opozicija je u utorak upitala gradonačelnika Zrenjanina Simu Salapuru kakav se to dim nadvio nad Zrenjaninom i šta to smrdi u gradu već drugi dan. Isto to, pitale su ga kolege iz portala Zrenjaninski.com. Ni jedni ni drugi nisu dobili odgovor.

Odbornici i odbornice grupa Liga socijaldemokrata Vojvodine – Vojvođani i Zrenjanin protiv nasilja – Biramo Zrenjanin kažu ni da komunalna policija nije imala precizan odgovor, osim da je utvrđivanje uzroka dima u toku.

Građani upućuju da je uzrok dima deponija na izlazu ka Novom Sadu, ali nisu dobili ni potvrdu ni demanti. Niti primećuju da neko to istražuje.

A dim se ne smanjuje već drugi dan.

„Posao gradonačelnika nije da se šepuri po Facebooku, nego da rešava probleme građana i da se brine da građani pravovremeno budu obavešteni o svim važnim događajima, a posebno onim koji mogu da utiču na njihovo zdravlje i dobrobit. Pošto je jasno da ste nesposobni, gradonačelniče Salapura, najbolje je da podnesete ostavku,“ poručili su Salapuri iz Demokratske stranke, Narodnog pokreta Srbije, Srbija centra, Lige socijaldemokrata Vojvodine – Vojvođani i Pokreta slobodnih građana.

Takođe, nemoguće je dobiti ni informaciju o Fabrici vode, čije otvaranje je bilo najavljeno za 21. mart, kao deo ceremonije otvaranja godine Prestonice kulture u ovom gradu. Pominjano je da će otvaranju prisustvovati i predsednik Vučić, ali se ništa od toga nije desilo.

Samo je danas 22. aprila posle podne, objavljeno da će postrojenje za prečišćavanje vode od 19 časova preuzeti vodosnabdevanje grada i otpočeti sa kontinuiranim probnim radom.

.