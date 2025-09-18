Nekadašnjem ministru Goranu Vesiću je zabranjeno da tri meseca koristi telefon i internet, i da prima druga lica u svoj stan, a sve to uz elektronski nadzor

Viši sud u Novom Sadu odredio je nekadašnjem ministru Goranu Vesiću kućni pritvor od tri meseca, uz elektronski nadzor.

Vesiću je zabranjeno da tri meseca koristi telefon i internet, i da prima druga lica u svoj stan.

Za ostalih 12 ljudi optuženih za pad nadstrešnice na Železničkoj stanici u Novom Sadu produžen je kućni pritvor za još tri meseca.

Više javno tužilaštvo u Novom Sadu podiglo je 16. septembra optužnicu protiv 13 optuženih u slučaju pada nadstrešnice na Železničkoj stanici u Novom Sadu.

Optuženi se terete za krivična dela koja se kvalifikuju kao Teška dela protiv opšte sigurnosti iz člana 288 stav 2 Krivičnog zakonika.

Ko je sve optužen

Među optuženima su osobe iz Ministarstva građevinarstva, Infrastrukture železnice Srbije (IŽS), Republičke revizione komisije, projektanti i lica odgovorna za stručni nadzor.

Podignutom Optužnicom je obuhvaćeno 13 optuženih: Goran Vesić, bivša ministarka i v. d. direktora IŽS, Nebojša Šurlan, takođe bivši direktor IŽS-a, zatim v. d. pomoćnica ministra Anita Dimoski.

Optužnicom su obuhvaćeni i S. N. odgovorni projektanta građevinske konstrukcije, M. J. glavni projektant idejnog projekta, Lj. M. M. glavni projektant projekta za građevinsku dozvolu, M. S. izvestilac Republičke revizione komisije, J. S. M. lice odgovorno za tehničku kontrolu projekta za građevinsku dozvolu, Z. S. M. i D. J. lica odgovornih za izvođenje građevinskih radova, M. G. i D. T. lica odgovornih za stručni nadzor nad izvođenjem radova.

Oni su optužnicom obuhvaćeni zbog:

– krivičnih dela kojima je omogućena upotreba javnog objekta – stanične zgrade Železničke stanice u Novom Sadu, krila B, iako su u toku bili građevinski radovi i za koji objekat nije izdata upotrebna dozvola,

– krivičnog dela u vezi sa prethodnim neodržavanjem konstrukcije objekta stanične zgrade,

– krivičnih dela u fazi projektovanja i izvođenja radova prilikom renoviranja stanične zgrade Železničke stanice u Novom Sadu.

„Optužnicom je predloženo da Viši sud u Novom Sadu prema svim okrivljenima odredi pritvor zbog i dalje velikog uznemirenja javnosti koje može ugroziti nesmetano i pravično vođenje krivičnog postupka. U odnosu na pojedine optužene predloženo je određivanje pritvora i zbog opasnosti da će ponoviti krivično delo“, saopštilo je Više javno tužilaštvo.