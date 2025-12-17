„Otpor studenata i profesora DUNP-a je toliko snažan, čist i pravedan da nužno izaziva strah i zavist vlasti", naveli su glumci i istakli da studenti i profesori DUNP-a da nisu sami

Grupa glumaca ispred Radio-televizije Srbije poručila je u sredu studentima Državnog univerziteta u Novom Pazaru (DUNP) da nisu sami i da će se svi zajedno videti u nedelju na protestu u tom gradu.

Glumica Lena Bogdanović je pročitala tekst profesora beogradskog Fakulteta dramskih umetnosti Nebojše Romčevića u kome je navedeno da je otpor studenata i profesora DUNP „toliko snažan, čist i pravedan da nužno izaziva strah i zavist vlasti“.

„Vi znate ono što organizmi vlasti nikada neće saznati – kako izgleda biti snažan, čist i pravedan, vi ste ono što oni nikada nisu imali hrabrosti da budu. Zato im preostaje samo sila i mržnja“, poručila je Lena Bogdanović.

Glumac Nebojša Đorđević pročitao je saopštenje studenata DUNP u kome se ističe da se taj univerzitet nalazi pred sistematskim i nasilnim uništavanjem.

„Ono čemu se svedoči mesecima nije splet nesrećnih okolnosti, već planski obračun sa studentima i profesorima koji su se usudili da dignu glas. Od trenutka kada su studenti DUNP stupili u potpunu blokadu početkom ove godine, uprava Univerziteta uporno odbija svaki vid dijaloga, a umesto toga su odgovor zastrašivanje, nasilje i otvoreno kažnjavanje“, poručeno je iz Novog Pazara.

Foto: FoNet Podrška glumaca studetima i profesorima DUNP-a

Navedeno je da se mehanizmi represije ogledaju u izbacivanju gotovo 200 studenata sa DUNP, pritiscima i odstranjivanju profesora koji su stali uz studente, kao i u nasilnom upadu batinaša 29. jula, čime je fizička bezbednost studenata i zaposlenih direktno ugrožena.

Rečeno je da se, osim tih postupaka, DUNP suočava i sa ozbiljnim sistemskim problemima, uključujući gubitak akreditacije na pojedinim studijskim programima.

„Umesto da rešava te probleme, uprava je izabrala put represije, koji vodi ka potpunom urušavanju institucije, čime je blizu 30 uglednih profesora bilo prinuđeno da napusti DUNP kroz otkaze, neprodužavanje ugovora, disciplinske postupke i druge oblike institucionalnog pritiska“, poručili su studenti.

Oni su ocenili da takvi postupci predstavljaju direktan napad na autonomiju univerziteta, slobodu mišljenja i osnovne principe akademskog dostojanstva.

Zbog toga su studenti, profesori, roditelji i građani pozvani da se pridruže velikom protestnom skupu u nedelju u Novom Pazaru, kao jasnom i glasnom odgovoru na represiju i nasilje.

Izvor: FoNet