Vlada Srbije usvojila je upisne kvote za Filozofski fakultet u Beogradu, Fakultet dramskih umetnosti i Fakultet primenjenih umetnosti

Više od mesec i po dana posle ostalih, upisne kvote za upis nove generacije studenata dobili su Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu, Fakultet dramskih umetnosti i Fakultet primenjenih umetnosti.

Vlada Srbije je na sednici održanoj u četvrtak (21. avgust) usvojila izmenjene odluke iz oblasti prosvete kojima se za tri visokoškolske ustanove utvrđuju budžetske kvote za upis u prvu godinu studijskih programa koji se finansiraju iz budžeta Republike Srbije u školskoj 2025/2026. godini.

Kako je saopšteno, Vlada Srbije je te odluke donela imajući u vidu da su se stekli uslovi da se za te visokoškolske ustanove utvrdi broj studenata za upis u prvu godinu studijskih programa koji se finansiraju iz budžeta.

Kako se navodi, Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu, Fakultet dramskih umetnosti i Fakultet primenjenih umetnosti Univerziteta umetnosti u Beogradu u trenutku donošenja prethodnih odluka nisu ostvarivali delatnost visokog obrazovanja.

Upisne kvote za ostale visokoškolske ustanove određene su početkom jula.