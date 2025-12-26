Zbog uklanjanja avio-bombe iz Drugog svetskog rata, MUP u nedelju poziva na privremenu dela Beograda na vodi

Pripadnici Sektora za vanredne situacije će u nedelju, 28. decembra u ranim jutarnjim časovima izvršiti uklanjanje, transport i uništavanje avio-bombe iz Drugog svetskog rata koja je pronađena na gradilištu Beograda na vodi u Ulici Nikolaja Kravcova, saopštio je MUP. Građane koji žive u neposrednoj blizini MUP poziva da napuste svoje stanove u nedelju od 6 do 9 časova.

„Reč je o bombi ukupne mase oko 470 kilograma, sa eksplozivnim punjenjem od približno 250 kilograma, koja je korišćena tokom savezničkog bombardovanja nemačkih položaja prilikom oslobađanja Beograda 1944. godine“, navodi se u saopštenju.

Kako se dodaje, pripadnici Specijalističkog tima Sektora za vanredne situacije za zaštitu od neeksplodiranih ubojnih sredstava prethodno su izvršili detaljno izviđanje, identifikaciju i procenu stanja ovog eksplozivnog ostatka rata, kako bi se stvorili bezbedni uslovi za njegovo uklanjanje i uništavanje.

MUP poziva građane da napuste stanove u nedelju od 6 do 9 časova

„Ministarstvo unutrašnjih poslova poziva građane koji žive u neposrednoj blizini lokacije, u okolini Tržni centar Galerija i u delovima ulica: Nikolaja Kravcova, vožda Đorđa Stratimirovića, Luke Ćelovića Trebinjca, Hercegovačke ulice (deo između Nikolaja Kravcova i vožda Đorđa Stratimirovića), kao i Bulevara Vudroa Vilsona (deo od ugla sa ulicom vožda Đorđa Stratimirovića), da u nedelju, 28. decembra, u periodu od 6 do 9 časova, ukoliko su u mogućnosti, napuste svoje stanove“, ističe se u saopštenju.

Dodaje se da ukoliko napuštanje stanova nije izvodljivo, preporuka je da građani otvore prozore, spuste roletne i udalje se od prozora.

„Takođe, građani iz Ulice Nikolaja Kravcova i Bulevara Vudroa Vilsona, u blizini Tržnog centra ‘Galerija’, pozivaju se da svoja parkirana vozila uklone najkasnije do subote, 27. decembra, do 22 časa. U suprotnom, vozila će biti premeštena na parkinge na Slaviji i Starom sajmištu“, navodi se u saopštenju.

Kako navode iz MUP-a, lokaciju na kojoj je pronađena avio-bomba sve vreme obezbeđuju pripadnici Policijske uprave za grad Beograd.

Ministarstvo unutrašnjih poslova apeluje na građane da u potpunosti poštuju uputstva i naređenja nadležnih službi i da prate aktuelne informacije putem sredstava javnog informisanja, kako bi ovaj postupak bio realizovan bezbedno, kontrolisano i u najkraćem mogućem roku.

