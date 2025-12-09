Legalizacija objekata

08.decembar 2025. K. S.

Počela legalizacija: Šta vam treba od papira

Otvoreni su šalteri za prijavu nelegalnih objekata po novom Zakonu o posebnim uslovima za evidentiranje i upis prava svojine na nepokretnosti. Kako ide prijava i šta je od dokumenata neophodno za legalizaciju objekata