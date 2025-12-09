„Infomer“ tvrdi da „blokaderi“ imaju plan da vrbuju milion domaćinstava da istovremeno uključe po jednu ringlu i bojler, a s namerom da to dovede do ispadanja u elektroenergetskom sistemu i uvoza struje. Osim na šporetima i bojlerima, takvo pisanje „Informera“ moglo bi da uključi i lampicu nekog tužilaštva zbog namernog izazivanja panike

Tabloid „Informer“, pritisnut nedostatkom argumenata na račun rasplamlsale građanske popune protiv koruptivnog režima, ali i u malignoj želji da targetira neistomišljenike Aleksandra Vučića, objavio je tekst naslovljen „Strujni udar na Srbiju: Blokaderi imaju novi teroristički plan – ovo su šokantni detalji“.

U tekstu koji potpusuje „Ekipa politike“ pomenutog tabloida sugeriše se je da je „Infomer“ došao u posed „dokumenta“ koji pokazuje da „blokaderi-teroristi koji više od 13 meseci prave haos u Srbiji smislili najnoviji, bolestan plan sa ciljem da udare na EPS“.

Računajući na njihovu sklonost prema raznoraznim teorijama zavera, koje se u suštini svode na jednu – kako napakostiti predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću, taj tabloid pokušava da ubedi konzumente svojih „sadržaja“ da postoji plan da milion domaćinstava u Srbiji istovremeno, i uz instrukcije „blokadera“, uključi po jednu ringlu i bojler.

To bi trebalo da izazove „reagovanje zaštite“ odnosno ispadanja u elektroenergetskom sistemu (EES) i „povlačenje snage iz susednih EES po ekstremno visokim cenama“, odnosno uvoz struje.

Istaknuto je da je u „zločinačkom planu“ navedeno da je takva akcija „samostalno potencijalno nedovoljna za ostvarivanje ciljeva studentske i građanske borbe“ i da bi bila „samo jedan od pritisaka na režim” da ispuni te ciljeve.

„Idealno bi bilo organizovati slične akcije zajedno sa stručnjacima raznih polja koji podržavaju studentski pokret. Primer bi bio da ukoliko sistem podbaci po izvršavanju akcije, advokati podrže kolektivnu tužbu protiv EPS-a, pritisak na poštanski sistem, komunikacioni sistem itd, kroz slične, kreativne i institucionalne akcije koje bi ogolile neefikasnost izazvanu korupcijom u institucijama i javnim preduzećima poput EPS-a u koja se ne ulaže ili režim krade novac koji je namenjen za njihovo održavanje ili unapređivanje“, piše u dokumentu koji je objavio „Informer“.

Na stranu koliko se uopšte može verovati „dokumentima“ koje objavljuje „Informer“, ali nas je intersesovalo da li bi ostvarivanje tog „zločinačkog plana“, ako bi za njega i bila postignuta saglasnost milion domaćinstava, zaista našetitlo elektroenergetskom sistemu Srbije.

Bojleri i ringle su ionako uključeni

Željko Marković iz Saveza energetičara Srbije u izjavi za „Vreme“ navodi da u Srbiji ima 3,5 miliona domaćinstava koja troše električnu energiju, i da samo polovina potrošnje električne energije otpada na njih, dok drugu polovinu troši privreda.

Dodaje da ljudi i inače uključuju i bojlere i rerne, i da sva domaćinstva koja imaju bojlere u principu drže uključene bojlere.

Ističe da je vrlo diskutabilno da li bi istovremeno uključivanje uređaja, po scenariju koji je naveo „Infomer“, moglo da napravi dodatni doprinos u smislu opterećenja.

„U postojećoj potrošnji imate i bojlere i ringle koje su već uključene. Pod pretpostavkom da to ne učestvuje u sadašnjoj potrošnji, ta dodatna potrošnja od jednog kilovata u milion domaćinstva dodatno bi opteretila mrežu za jedan gigavat. Pored sadašnjih pet gigavata potrošnje, to bi izazvalo skok od dvadsetak odsto u potrošnji, ali mi takve vrhove imamo već imamo svake večetri, kad svi dođu sa posla i uključe uređaje. Zato ne verujem da bi takva akcija mogla da napravi ishod kakav se pominje“, objašnjava Marković.

Svakodnevni uvoz struje

Dodaje da bi povećana potrošnja dovela do potrebe da se ili poveća proizvodnja električne energije ili da se ona uvozi, ali naglašava da se to dešava i mimo toga, „svakoga dana“.

„Na stranu to ko bi se takvoj akciji priključio i zašto bi to radili normalni ljudi u koje ubrajamo blokadere. Zašto bi oni želeli da napakoste Srbiju, kada je vole?“, kaže Marković.

Upitan da li bi tako povećana potrošnja mogla da ugrozi elektrodistributivnu infrastrukturu, Marko vić odgovara odrično.

„Kapaciteta u infrastrukturi ima. Takva akcija bi morala da podrazumeva da sva domaćinstva uključe sve potrošače koje imaju, pa bi onda možda to izaizavlo probleme. Najpre, to je veoma teško uraditi, a neki i ne bi imali šta dodatno da uključe, jer kako sam već napomenuo, ionako imaju uključene te uređaje. Iskreno, time što oni pišu ne bi se trebalo ni baviti niti komentarisati“, zaključuje Marković.