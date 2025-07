Pretplatite se na „Vreme“ do polovine avgusta i platite barem 20 odsto manje. U zla vremena po novinarstvo, redakcija polaže nade u svoje čitaoce

Od ovog četvrtka (31. jul) na kioscima je letnji dvobroj „Vremena“ – na više strana, za iste pare. Tu baš ima svašta da se pročita. Onda pauziramo jednu sedmicu, tako da iduće „Vreme“ izlazi 14. avgusta.

Istovremeno, do polovine avgusta nudimo veliki letnji popust na pretplatu na digitalno izdanje „Vremena“ – najmanje dvadeset odsto za mesečnu, šestomesečnu ili godišnju pretplatu.

Time dobijate pun pristup digitalnom izdanju, novom broju u pdf-u, i svim pojedinačnim tekstovima, i to već sredom uveče, pre nego što štampani broj bude na kioscima.

Samo kliknite ovde i odaberite pretplatu.

Ako želite, uz to ćete dobiti i mesec dana promotivnog pristupa boljoj verziji njuzletera Međuvreme plus. Za to je potrebno samo da nam neformalno pišete na medjuvreme@vreme.com.

Pretplata je najbolji način da podržite redakciju u nezavisnom radu u vremenima kada je on skopčan sa pretnjama, blaćenjem i finansijskim iscrpljivanjem medija.

„Vreme“ nema i nikad neće imati iza sebe režim, korporacije ili tajkune i zato polaže nade u svoje čitaoce.