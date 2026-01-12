„Rafinerija u Pančevu kreće u rad oko 16. januara, u svakom slučaju pre kraja nedelje“, kaže ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović

Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović izjavila je da će u utorak ujutru, posle skoro 100 dana, Jadranskim naftovodom (JANAF) biti isporučene prve količine nafte od 85.000 tona koje će se isporučivati u toku ove nedelje, saopštilo je Ministarstvo.

„Rafinerija u Pančevu kreće u rad oko 16. januara, u svakom slučaju pre kraja nedelje i očekujemo da prvi dizel izađe iz proizvodnje i bude na tržištu oko 26. i 27. јanuara“, navela je ona.

Ističući da je u prethodnom teškom periodu „država uspela da, uprkos poteškoća, snabdeva tržište bez problema“, podsetila je da sad Naftna industrija Srbije ima operativnu licencu za rad.

„Mi očekujemo da posle ovih 85.000 tona dodatnih 35.000 do 45.000 tona nafte stigne u toku sledeće nedelje i to će sve obezbediti, osim domaće sirove nafte koje trenutno ima oko 120.000 tona, da rafinerija u jednom dužem vremenskom periodu, i posle 23. januara, može da nastavi rad“, rekla je Dubravka Đedović Handanović.

Prema njenim rečima, u toku su razgovori između mađarske kompanije MOL i Gaspromnjefta o kupoprodaji ruskog vlasništva u NIS i „ti razgovori idu svojim tokom“.

„Mi, naravno, učestvujemo u njima. Srbija je strateški partner, ovo je kritična infrastruktura koja se nalazi u našoj zemlji i imamo interes da zaštitimo pre svega interese naše zemlje, ali i da eventualno povećamo naše učešće u Naftnoj industriji Srbije. O tome se takođe razgovara“, rekla je Đedović Handanović.

Cilj je, kako ističe, da operativna licenca bude produžena, ali i američka kancelarija za stranu imovinu (OFAK) ima određene zahteve – da vidi glavne osnove ugovora, ali da očekuju da će doći do okončanja prvih pregovora između MOL i Gaspromnjefta i da će se obratiti američkoj administraciji.

Ona u toku sedmice očekuju posetu ministra spoljnih poslova i trgovine Mađarske Petera Sijarta, a razgovaraće o sveobuhvatnoj saradnji kao i o mogućem međunarodnom dogovoru između Srbije i Mađarske.

Izvor: FoNet

