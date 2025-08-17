Dobrivoje Tanasijević - Den Tana

Hronika

16.avgust 2025. M.S.

Preminuo Den Tana

Dobrivoje Tanasijević, Amerikanac srpskog porekla, poznatiji kao Den Tana preminuo je u 91. godini

ANEM alarm

15.avgust 2025. Veran Matić

Novi nivo nasilja nad novinarima

Batinaši Srpske napredne stranke jurišaju na novinarke i novinare na terenu, a policija opet ne reaguje. Asocijacija nezavisnih elektronskih medija (ANEM) to najoštrije osuđuje i poziva nadležne organe da hitno identifikuju i sankcionišu napadače na predstavnike medija u centru u Beograda