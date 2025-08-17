Voda
Nova ekonomija: U tri letnja meseca više od 100 lokacija u Srbiji bez vode
U Srbiji postoji opšte uverenje da ljudi u selu piju čistu vodu, dok je situacija u realnosti obratna - sela prva ostaju bez vode i poslednja je dobijaju
Uvođenje nuklerne energije u energetski miks Srbije ne bi značilo odustajanje od obnovljivih izvora, već njihovo dopunjavanje pouzdanim izvorom bazne energije, smatra direktor Instituta „Vinča“ Slavko Dimović
Direktor Instituta „Vinča“ Slavko Dimović izjavio je da je moratorijum na razvoj nuklearne energije bio izuzetno štetan po energetiku i da je, kako je ocenio, unazadio jugoslovensku a potom i srpsku nauku.
„Sećam se reči zamenika direktora Međunarodne agencije za atomsku energiju tokom posete institutu. Rekao je da su nekada Kinezi učili od nas. A gde su danas oni, a ne gde mi? Ne smemo više gubiti korak“, rekao je Dimović u intervjuu za list Politika, a prenosi Danas.
On je naveo da „činjenica da bi izgradnja nuklearke mogla početi tek za 10 do 15 godina ne znači da o tome ne treba ozbiljno razmišljati već sad“.
„Nemamo luksuz čekanja, već odgovornost prema budućim generacijama da im ostavimo u amanet čiste i sigurne izvore energije“, naveo je Dimović.
Istakao je da će se voditi stalni dijalog sa javnošću, jer bez poverenja građana nijedan nuklearni program ne može biti dugoročno uspešan.
Prema njegovim rečima, uvođenje nuklerne energije u energetski miks Srbije ne bi značilo odustajanje o obnovljivih izvora, već njihovo dopunjavanje pouzdanim izvorom bazne energije.
Ukazao je da bi se na taj način obezbedila stabilnost elektroenergetskog sistema, sigurnost snabdevanja i konkurentna cena stuje za privredu i građane, bez oslanjanja na neizvestan uvoz.
U Srbiji postoji opšte uverenje da ljudi u selu piju čistu vodu, dok je situacija u realnosti obratna - sela prva ostaju bez vode i poslednja je dobijaju
Dobrivoje Tanasijević, Amerikanac srpskog porekla, poznatiji kao Den Tana preminuo je u 91. godini
Udruženje novinara Srbije (UNS) protestuje zbog odluke Kurira da, u tekstu o hapšenju učesnika protesta, na svom portalu objavi puno ime i prezime maloletnog lica
Batinaši Srpske napredne stranke jurišaju na novinarke i novinare na terenu, a policija opet ne reaguje. Asocijacija nezavisnih elektronskih medija (ANEM) to najoštrije osuđuje i poziva nadležne organe da hitno identifikuju i sankcionišu napadače na predstavnike medija u centru u Beograda
JKP „Novosadska toplana“ dodelila je posao za usluge agencijskog zapošljavanja konzorcijumu koji čine Montop HRS Marka Bosanca i njegov redovni partner, agencija za zapošljavanje Laboris
Pravosuđe i politikaMože li tužilaštvo da pobedi visoku korupciju Pretplati se
Arhiva nedeljnika Vreme obuhvata sva naša digitalna izdanja, još od samog početka našeg rada. Svi brojevi se mogu preuzeti u PDF format, kupovinom digitalnog izdanja, ili možete pročitati sve dostupne tekstove iz odabranog izdanja.Vidi sve