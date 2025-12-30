MUP je u nekoliko navrata objavljivao različite fotografije osumnjilenog za napad na Novom Beogradu. Jedna od njih bila je čistija od ostalih, što je stvroilo sumnju da je obrađena uz pomoć veštačke inteligencije

Policija je uhapsila osumnjičenog za teško ubistvo u pokušaju i pljačku posle napada koji se, kako je saopštio MUP, dogodio u holu zgrade na Novom Beogradu prošle nedelje. U svrhu potrage, policija je u dva navrata objavljivala fotografije osumnjičenog, na kojima se on znatno razlikuje.

Građane je dodatno zbunilo i to što se u medijima pojavila „pročišćena“ verzija prve slike napravljene preko sigurnosnih kamera, za koju se veruje da je obrađena uz pomoć veštačke inteligencije.

Da li MUP koristi AI „poternice“?

Fotografije osumnjičenog prvi put su osvanule na sam dan napada. Na njima se mogao videti muškarac u hodniku zgrade usnimljen sigurnosnim kamerama, a jedna od njih bila je oštrija i sa pogledom uperenim direktno u kameru.

MUP je sutradan objavio i nove fotografije osumnjičenog, čiji se lik razlikuje od fotografija napravljenih dan ranije, posebno od one „čistije“ verzije. Građani su tako posumnjali da je policija prilikom potrage za napadačem koristila AI alate.

Nekadašnji policijski službenik i novinar „Danasa“ Uglješa Bokić rekao je za N1 da je to „prvi put da je neka fotografija koja se objavljuje u cilju pronalaska nekoga koga traži policija generisana veštačkom inteligencijom“, a da se policija na to odlučila jer „nije ni sama znala kako počinilac izgleda“.

„Ja imam utisak da je neko ko je tri puta rukovao AI-om, to bukvalno dao ChatGPT-u i to onom najjeftinijem i rekao mu: ’evo ti sad mi ovo malo izbistri da vidimo kako on izgleda.’ Tako da smo dobili jednu sliku koja apsolutno nije verodostojna“, rekao je Bokić za N1.

Iako su mediji objavili sve fotografije koje je dostavila policija, danas na sajtu MUP-a „pročišćene“ verzije snimka sa kamera nema.

Kada policija koristi fotorobota

Prema Zakonu o policiji, nadležni organi imaju ovlašćenje da u cilju pronalaženja i identifikovanja osobe osumnjičene za neko krivično delo objave „fotografiju, crtež, snimak ili opis“ lica, ali samo ako identitet nije moguće utvrditi na drugi način.

S druge strane, iako su AI alati često nedovoljno uverljivi, jasnih propisa o upotrebi veštačke inteligencije pri izradi takozvanog „fotorobota“ u Srbiji još uvek nema.

AI u svetu: Koristi se, ali je nepouzdan

Policija u zapadnim zemljama uveliko koketira sa veštačkom inteligencijom prilikom gonjenja kriminalaca, iako se ta tehnologija pokazala kao nepouzdana.

Prema pisanju „Vašington posta“, policija u SAD-u uhapsila je muškarca zbog sumnje da je brutalno pretukao radnika obezbeđenja na železničkoj stanici u blizini Sent Luisa. Njega je detektiv pronašao tako što je u program za prepoznavanje lica, koji pomoću veštačke inteligencije pretražuje policijske fotografije stotina hiljada ljudi uhapšenih na području Sent Luisa, učitao fotografiju izvučenu iz mutnog video-snimka incidenta.

Ispostavilo se, međutim, da je osumnjičeni nije imao nikakve veze sa zločinom i da nikada pre toga nije bio osuđivan za nasilnička dela.

Ranije ovog meseca, policija u Feniksu u Arizoni prva je iskoristila ChatGPT za generisanje fotorobota, nakon pucnjave koja se dogodila u tom gradu. Uz objavljenu fotografiju napomenuto je da je AI generisana, ali da je „zasnovana na opisu stvarne osobe koji su policiji dali žrtva i svedoci“.

Iz te policijske stanice navode da AI može biti korisniji od rukom nacrtanih fotorobota. Stručnjaci, s druge strane, navode da bi ova praksa mogla dodatno da zamuti već nepouzdan proces identifikacije osumnjičenih.

