Detonacije, policija, forenzika, blokada rada Rektorata – sve ovo događalo se prethodna dva dana u zgradi Rektorata Univerziteta u Novom Sadu. Studenti neformalne grupe „STAV” po peti put blokiraju izbore za Studentski parlament Filozofskog fakulteta.

Rektorat je blokiran, objasnilu su na društvenim mrežama, jer su izbori za studentski parlament Filozofskog fakulteta u Novom Sadu (FFUNS) ponovo raspisani sa najavom da će se održati u zgradi Rektorata što je suprotno Pravilniku o sprovođenju izbora.

Sastanak sa rektorom

Ova grupa studenata se danas sastala u zgradi Rektorata sa rektorom Dejanom Madićem.

Na pitanje koji su zaključci sa sastanka, Mila Pajić iz neformalne studentske grupe „STAV” za „Vreme” kaže da je na sastanku rečeno da se izbori neće više održavati u zgradi Rektorata.

„Mi garancije za to nemamo, a i ne znam koji bismo mogli da imamo, osim što rektor sada razume da to može da stvori probleme poput ovoga da rektorat bude onesposobljen da radi“, ukazuje Pajić.

Druga stvar je, napominje naša sagovornica, da Rektorat neće biti odblokiran dok ne budu imali sastanak sa predsenicom studentskog parlamenta FFUNS Ivanom Macak i „najverovatnije sa našom dekanicom s obzirom na to da bi onda dekanica i rektor mogli da budu medijatori na tom sastanku jer druga strana ne želi da reaguje na poziv na sastanak sa naše strane“.

Pajić dodaje: „Rektor se obavezao da će pozvati predstavnike studentskog parlamenta FFUNS i da veruje da će se oni odazvati. Radi se o tome da moramo da ostanemo u Rektoratu i dalje da bismo nastavili da vršimo pritisak s obzirom na to da Rektorat sada ima neke poslove da obavlja, poput ovog danas – dodela diploma koja je bila zakazana nije se desila zbog blokade. Sada je zaposlenima iz Rektorata, ali i drugim akademskim radnicima, generalno univerzitetskim profesorima i studentima, je jasno da se na kampusu nešto dešava i da bi možda trebalo da se zapitaju da li uopšte ima svrhe ići tako, kao i svaki dan, po navici na posao i primati diplomu kao priznanje za doktora nauka, a da znamo da se u Rektoratu krši pravilnik jednog od fakulteta“.

Madić: Treba dati šansu miru i dogovoru

Rektor Univerziteta u Novom Sadu Dejan Madić u utorak je, povodom blokade zgrade Rektorata koju drže studenti neformalne grupe „STAV“ zbog izbora za studentski parlament Filozofskog fakulteta u tom gradu, izjavio da treba dati šansu miru i dogovoru među studentskim grupama.

On je u razgovoru za N1 rekao da je dao šansu dogovoru i da obe studenstske struje treba da sednu za sto i postignu dogovor.

Objasnio je da je namera da se izbori za studentski parlament Filozofskog fakulteta održe u Rektoratu dobra.

Izbori, kako je ocenio, mogu da budu bilo gde, a „možda je najbolje da budu na Filozofskom fakultetu“.

„Ali najvažnije je da studenti budi jedinstveni i da ne ustanu od stola dok ne nađu zajedničko rešenje“, rekao je Madić.

Raniji pokušaj sastanka

Ranije je održan jedan sastanak studenata neformalne grupe „STAV“ sa predstavnicima studentskog parlamenta FFUNS, međutim dogovovor nije postignut.

Pajić kaže da je Ivana Macak (predsednica studentskog parlamenta FFUNS) na tom sastanku rekla ima volju da razgovara i da treba da se dogovore.

Međutim, „oni su želeli da se ovaj izborni ciklus završi pa da mi sa novim sazivom parlamenta razgovaramo o tom pravilniku. Verujem da je to samo prebacivanje odgovornosti na neke nove ljude koji bi tu bili i mi nemamo dovoljno poverenje da dozvolimo da se to samo tako odvija. Tako da mi tada nismo pristali na to da se povučemo i da se taj izborni ciklus zavrsi. S obzirom da njima mandati traju do decembra mi do decembra imamo vremena da ovaj saziv bude odgovoran za sve što ima veze sa tim izborima“, objašnjava Pajić.

Studentkinja podseća i da su se nakon tog sastanka dogodila blokada na kojoj je Ivana Macan nju udarila, a Aleksandar M. Gajić, student doktorskih studija i potpredsednik komisije za izbore za Studentski parlament, je udario Lazara Dinića, takođe člana neformalne grupe „STAV“, ali i da je na kraju Ivana Macan odvezena u hitnu pomoć.

Detonacija i policija

U toku noći blizu zgrade Rektorata čula se i detonacija. Pajić kaže da je deo grupe koji je bio na terasi video bljesak, te da se dva puta u razmaku od nekoliko sekundi čula detonacija.

„Mi smo pozvali policiju i oni su došli. Priča se o nekoj jačoj eksplozivnoj napravi. Policija je obišla tu okolo i ništa nisu pronašli. Pretpostavljamo da su te detonacije imale veze sa nama jer su se desile tik iza Rektorata“, ukazuje naša sagovornica.

Studentkinja podseća i da je policija juče dolazila do zgrade Rektorata tri puta, a bila je jednom i forenzika.

„Jedanom (od ta tri puta) policija je došla na poziv šefa obezbeđenja koji obezbeđuje Rektorat zato što su jedna vrata koja su po njegovim rečima bila zaključana, u tom trenutku bila otvorena. Radilo se o tome da su to vrata koja mogu da se otvore čak iako su zaključana, ali nije bilo nikakve štete na njima“, objašnjava Pajić.

Dalje kaže da su iz obezbeđenja pozvali da prijave promenu stanja u objektu, te je policija došla i izvršila uviđaj.

„Forenzika je došla da bi fotografisala to stanje koje su oni zatekli. Potom, uspeli su ponovo da zaključaju vrata kakva su bila i nije bilo nikakve materijalne štete“, kaže Pajić.

Šta dalje

Mila Pajić kaže da oni sada očekuju dogovor sa aktuelnim studentskim predstavnicima FFUNS.

„Trenutno se piše predlog novog pravilnika u skaldu sa pravilnicima drugih fakutleta. Kada bude raspisana sednica parlamenta koji je trenutno u sazivu i kada oni budu usvojili taj pravilnik i raspisali novi izborni ciklus u tom slučaju mi ćemo odblokirati Rektorat. Da na izborima za studentski parlament imamo makar dve, tri opcije na papiru, da imamo nekoliko kandidatskih lista“, zaključila je Pajić – jer je sada na izborima kandidovana samo jedna lista sa aktuelnim predstavnicima u studentskom parlamentu FFUNS.

Zahtevi studenata neformalne grupe „STAV” ostaju isti, a to je izmena Člana 19 Pravilnika o sprovođenju izbora i ponovno raspisivanje izbora. A blokada će trajati dok se zahtevi ne ispune.