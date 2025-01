Direktor Srbijagasa izjavio je da građani Srbije ne treba da brinu do kraja grejne sezone koja je u toku, jer, kako kaže, gasa ima i više nego dovoljno. Cene će ostati nepromenjene

Direktor Srbijagasa Dušan Bajatovića izjavio je danas da će do kraja grejne sezone cene gasa za domaćinstva ostati nepromenjene, navodeći da Srbija ima stabilno snabdevanje preko Turskog toka tako da su zalihe obezbeđene, piše RTS.

„Ne moramo da brinemo do kraja grejne sezone, gasa imamo i više nego dovoljno. Mi smo se dobro pripremili. Imamo 100 miliona kubnih metara u Mađarskoj, napunjen Banatski dvor. Povlačimo do 2,5 miliona iz Azerbejdžana, i sve zajedno možemo dnevno da isporučimo do 19 pa čak i 21 milion kubnih metara gasa, a u pikovima zime ne predviđamo više od 17 miliona“, rekao je Bajatović, komentarišući obustavu tranzita ruskog gasa kroz Ukrajinu.

Kako je dodao, „cenu gasa za domaćinstva nećemo menjati, imamo dovoljno gasa i ne treba da brinemo“.

Govoreći o situaciji sa gasom u svetu, pre svega Evropi, Bajatović je objasnio da Amerikanci sada snabdevaju veći deo evropskog tržišta.

„Isporuke u Evropi su 10 odsto manje. Interesantno je da iako se ne povlači ruski gas iz cevi, značajno su se povećale isporuke ruskog gasa iz tečnog prirodnog gasa (LNG)“. Amerikanci sada zauzimaju veći deo evropskog tržišta, a skladišta gasa se brzo prazne pre svega zbog elektrana, jer zelena energija nije dovoljna“, rekao je Bajatović.

Izvor:RTS/nova.rs