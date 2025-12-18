Propast projekta “Generalštab” i podizanje optužnice protiv ministra kulture

18.decembar 2025. Radmilo Marković

Dan kada im je krenulo nizbrdo

Ako se Selaković ili Vlada ne pozovu na ministrov imunitet, ako se nešto ne desi postupajućim tužiocima i njihovim porodicama, ako glavni tužilac TOK a Mladen Nenadić ne odluči da će TOK da “batali” ceo slučaj ili se zadovolji da sve ostane na ministru Selakoviću, ako vlast ne uspe da uguši tužilaštvo ili blokira njegov rad, ako policija i drugi državni organi budu postupali po nalozima tužilaštva, moguće je da će se predmet “Generalštab” probiti do samog “srca tame”, odakle je i potekao

Intervju: Slobodan Beljanski, advokat

18.decembar 2025. Nedim Sejdinović

Demon zla hara našom državom

Data i najavljena pomilovanja po službenoj dužnosti, svedoče o bojazni da pravosuđe neće biti poslušno. Predsednik Srbije, po svemu sudeći, nije svestan da oslobađanjem od krivičnog gonjenja posredno priznaje da ne veruje pravosuđu jer zna da je do sada na pravosuđe moglo da se utiče s vrha, ali da je odnedavno uspešnost takvog patronata neizvesna, i da bi krivica pomilovanih u redovnom postupku bila dokazana. Inače, posredi je očigledna zloupotreba

Šta je izazvalo veliku potražnju za evrima u menjačnicama

18.decembar 2025. Marija L. Janković

Devizna cena neodgovornosti

U menjačnicama godinama nije bila veća gužva nego ovog decembra, a jagma za evrima i dalje tinja. Uzrok je neizvesnost povodom posledica do kojih mogu dovesti sankcije Nisu. Dok režim krivi narod i medije za paničenje, razloge navale ljudi na devize treba prvenstveno tražiti u neodgovornim porukama Aleksandra Vučića i guvernerke Narodne banke Srbije, Jorgovanke Tabaković, javnosti

Intervju: Nikola Radin

18.decembar 2025. Filip Mirilović

Budžet Beograda – bankomat za povlašćene

Iz revizorskog ugla, najveći propust u upravljanju gradom u poslednjih nekoliko godina jeste odsustvo funkcionalnog sistema upravljanja. Ne postoji jasna i dosledna veza između postavljenih ciljeva, planiranja i stvarne potrošnje budžetskih sredstava. Učinak se gotovo uopšte ne meri, ne prati se da li je utrošeni novac dao očekivane rezultate, a upravljanje rizicima praktično je zanemareno. Na to se nadovezuje činjenica da se na gotovo svakom koraku krše zakoni i propisi

Novi Pazar: Bitka za DUNP

18.decembar 2025. Slobodan Georgiev

Razvejavanje neznanja, propagande i predrasuda

O ishodima ove krize za sada postoje samo želje učesnika. Studenti u blokadi bi hteli da i protest u nedelju, 21. decembra pomogne da “isteraju svoje” – da se promeni uprava, da se promeni način na koji se bira uprava, da se uradi kompletan reset univerziteta. Oni koji sada upravljaju nadaju se da će sve ostati po starom i da će eventualna promena na mestu rektorke biti jedna vrsta kompromisa sa kojim može da se živi