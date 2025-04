„Prelazna vlast mnogo bolja nego krvoproliće na ulici.“

Ovu rečenicu izneo je kolumnista Peščanika Dejan Ilić početkom aprila u razgovoru na N1. Nedelju dana kasnije, list „Politika“ je objavio da je „Dejan Ilić izneo je u javnost uznemirujuće tvrdnje da samo prelazna vlada može sprečiti krvoproliće u Srbiji“. Iste večeri, Ilić je dobio poziv iz policije da dođe na razgovor. Rečeno mu je da je osumnjičen – – zbog izazivanja panike.

„Oni su izgleda, majka mi kaže, bili na mojoj adresi oko pola 10 uveče, da bi me oko pola 11 pozvali i rekli da dođem u policiju na razgovor. Rekao sam da je kasno i da ne bih da dolazim sam i u pola noći. Rekli su mi da pozovem advokata i da moram hitno da dođem“, kaže Ilić.

Kada je pitao šta je toliko hitno iz policije nisu dali objašnjenje, ali su ga sutradan ponovo pozvali i prijatan policijski službenim mu je, dodaje, rekao da je osumnjičen za izazivanje panike, ali da to nije ništa strašno.

„Ali, advokat mi je rekao da je to jako ozbiljno. Ići ću sa advokatom, pa ćemo videti“, dodao je on. „Potpuno mi je fantastično da neko vidi u meni neprijatelja na taj način, to nije bio apel prema vlastima nego prema opoziciji i studentima, da se dogovore oko prelaznog rešenja. Svako normalan bi shvatio da zagovaram mirno rešenje, da je bolje da se sa SNS sedi u Vladi nego da budu neredi na ulicama.“

Ko normalan može da doživi kao pretnju

Međutim, nastavlja, van konteksta u „Politici“ su to protumačili kao pretnju.

Policajac koji ga je zvao sinoć se više nije javio, ali ga je jutros zvao drugi, rekavši mu da je osumnjičen za krivično delo izazivanja panike.

„Rekao je da će tu biti i tužiteljka. I on je bio čovek beskrajno ljubazan i to mi predstavio kao ‘nikakav problem’. Pošto smo naučili tokom ovih godina da ništa nije tako bezazleno, pozvao sam advokata koji i je rekao da je to jako ozbiljno i da mora da se dobro razmisli kako da se postupi“, rekao je.

Ilić navodi da će otići na razgovor sa advokatom.

„Mislim da su oni (vlast) van sebe i traže neprijatelje na sve strane. Nekako mi je potpuno fantastično da neko u meni vidi neprijatelja. I ako je tako, onda oni zaista više niti imaju koga da proglase za neprijatelja, niti imaju gde da udaraju. Da oni nasumice hvataju šta god, ali čak i taj mali isečak iz tog razgovora, kad bolje pogledaš, vidiš da je to poziv na mirno rešenje, a ne nekakva pretnja“, protumačio je.

Kaže da ne zna zašto vlast to radi – „sve vreme se pozivaju na mirno rešenje, a oni sve više zatežu“.

„Ali su oni očigledno ušli u novu fazu, to je jasno kao dan i to će biti neka faza sa mnogo više nasilja, mnogo više pretnji, mnogo više privođenja. Ne znam kako će se to završiti. Mislim da svi akteri u ovoj pobuni to moraju da uzmu u obzir, ali i da mi nemamo čak ni mnogo vremena za dogovore. Da moraju jako brzo da se nađu rešenja. Sad ću opet upotrebiti reč zbog koje bi neko mogao da mi kaže da pretim ili izazivam paniku – ali ceo taj front bi morao da postane ujedinjen, stane naspram režima i kaže ‘mi smo za mirno rešenje, ovo je način da izađemo iz svega ovoga, mi vam pružamo ruku, a na vama je odgovornost za sve što će se nadalje dogoditi’“, kazao je.