Mnogo je „ako“ u slučaju Generalštaba, ali bi taj slučaj mogao da prodre do samog dna režima i predsednika Vučića koji se opet igra boga pomilovanja, piše „Vreme“ u naslovnoj temi novog broja

Odustajanje Trampovog zeta Džareda Kušnera od gradnje stanova, hotela i kockarnice je, bar za sada, otklonilo opasnost od produženog kriminalnog delovanja aktuelne vlasti, barem na prostoru nekadašnjeg Generalštaba.

Istovremeno, Tužilaštvo za organizovani kriminal podnelo je optužni predlog protiv ministra kulture Nikole Selakovića i još troje, smatrajući da su zloupotrebili položaj i falsifikovali, kako bi skinuli zaštitu kulturnog dobra sa Generalštaba.

Mnogo je tu „ako“, piše Radmilo Marković u naslovnom tekstu.

Ako se Selaković ili Vlada ne pozovu na imunitet, ako se nešto ne desi tužiocima i njihovim porodicama, ako vlast ne uspe da uguši tužilaštvo, ako policija bude postupala po nalozima tužilaštva, moguće je da će se predmet Generalštab probiti do samog „srca tame“, odakle je i potekao.

Predsednik države Aleksandar Vučić je već rekao da bi mu „kruna karijere“ bila da on lično odgovara za Generalštab, preteći i tužiocima i svima koji su „oterali“ investiciju Džareda Kušnera.

A Selakovića i druge, ako budu optuženi, predsednik će abolirati od gonjenja – za to je „nadležan“.

Može li TOK da „pobedi“?

Iskusni advokat Slobodan Beljanski u intervjuu govori o takvim pomilovanjima kao o zloupotrebi.

„Predsednik, po svemu sudeći, nije svestan da oslobađanjem od krivičnog gonjenja posredno priznaje da ne veruje pravosuđu jer zna da je do sada na pravosuđe moglo da se utiče s vrha, ali da je odnedavno uspešnost takvog patronata neizvesna i da bi krivica pomilovanih u redovnom postupku bila dokazana.“

Na pitanje veruje li da tužilaštvo može da se izbori, Beljanski kaže da promenama zakona i „akrobacijama u personalnom razmeštanju“, vladajuća većina još uvek može da imobiliše tužilaštvo.

„Ali i tužilaštvo ima mogućnosti se okrene činjenicama i zakonu i savesno prione na svoj posao. Ponekad je korisno biti utopijski nastrojen.“

