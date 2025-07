Predsednik Stranke pravde i pomirenja (SPP) Usame Zukorlić rekao je da su dešavanja na Državnom univerzitetu u Novom Pazaru izazvala podele i nezadovoljstvo među građanima, te da će o tome otvoreno razgovarati sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem.

Zukorlić je izjavio za Radio Sto plus da je SPP protiv svih vrsta nasilja, i da se u njegovoj stranci zalažu za mir, pravdu, dostojanstvo, stabilnosti i saradnju, dodajući da se samo dijalogom može rešiti problem na terenu.

Spreman da se sastane sa Vučićem

„Odazvaću se na sastanak sa predsednikom Aleksandrom Vučićem i otvoreno razgovarati o budućnosti odnosa bošnjačkog i srpskog naroda, sa posebnim akcentom na Novi Pazar“, izjavio je Zukorlić.

Dodao je da će predložiti „kompletan paket reformi, da suštinski, realno i pozitivno izvršimo promene u Novom Pazaru. Došlo je vreme za korenit, sažet i efektan razgovor od kojeg će građani Novog Pazara imati koristi“.

Prvi čovek SPP-a rekao je da incidenti na Državnom univerzitetu u Novom Pazaru nisu izazvali potres u njihovoj koaliciji sa Srpskom naprednom strankom (SNS).

„I pre je bilo tema oko kojih se ne slažemo, poput Srebrenice ili ratnih zločina. Razgovaraću sa predsednikom, jedan drugom ćemo reći sve“, kazao je on.

Osuda uvredljivih povika

Zukorlić je osudio psovanje Isusa Hrista, koje se čulo tokom protesta ispred Državnog univerziteta, rekavši da je to uvredljivo i za muslimane, te da neće dozvoliti da se naruše dobri međuljudski odnosi Bošnjaka i Srba u Novom Pazaru.

„Srbi su naše komšije i prijatelji. Mi na našim svadbama i vašarima ne pevamo uvredljive pesme za njih. Onamo gde mi budemo imali uticaj i vlast, niko neće vređati muslimanke i džamije, srpske majke ili crkvu. Mi smo za mir i bratski odnos“, dodao je on.

Na pitanje novinara Sto plus radija kako komentariše stanje u državi u kojoj se u prisustvu visokih državnih funkcionera pevaju šovinističke i uvredljive pesme za Bošnjakinje, negira genocid u Srebrenici i veličaju ratni zločinci, Zukorlić je rekao da je nekorektno preko medija izražavati nezadovoljstvo pojedinim funkcionerima stranke sa kojom su u koaliciji.

„Imamo koalicioni sporazum, sve ono što nam se ne sviđa, mi ćemo da im saopštimo. Izneo sam stavove o stvarima koje su se desile, nešto što je neprihvatljivo je neprihvatljivo. Nama su suživot i bratski odnos sa Srbima svetinja“, naglasio je.

Napuštanje Vlade znači kraj investicijama u Sandžak

Kako su sve češći pozivi da napuste Vladu Srbije, ocenio da bi to izazvalo prestanak investicija u Sandžaku.

„Ostaćemo bez republičkih investicija, putevi, škole, projekti, Bošnjaci u policiji, zabraniće se školovanje i zapošljavanje ženama sa hidžabom. Mi smo trenutno jedina brana toj zabrani. Sandžačka demokratska partija je uzdržana“, naveo je on.

Zukorlić: Nema promena dok ne ode mafijaška hobotnica

Zukorlić je istakaoda je uvredljivo što se njegovo ime stavlja u isti kontekst sa liderom Socijaldemokratske partije Srbije Rasimom Ljajićem, navodeći da je Ljajić „najbliži i omiljeni partner Beograda“.

„Ovakve probleme imamo samo tamo gde je Rasim na vlasti. Zašto u mestima gde on vlada konstantno imamo haos, nemire i nestabilnost? To je vrlo indikativno“, rekao je on.

Dodao je da su građani Novog Pazara „jako nezadovoljni“ stanjem u gradu u kojem, kako je naveo, ima mnogo nagomilanih problema za koje je optužio Sandžačku demokratsku partiju.

„Zabluda je da neko misli da će doći do promena u Novom Pazaru, promenom režima u Beogradu. Neće doći promene dok ne ode mafijaška hobotnica koja vlada ovim gradom“, naglasio je Zukorlić.

